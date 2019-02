Mbappè-Juventus | ecco come Paratici finanzierà il colpo estivo

Dalla Francia : Kylian Mbappé potrebbe andare alla Juventus : Le indiscrezioni su Kylian Mbappé e la Juventus si susseguono, oramai, da diversi mesi. E fino a questo momento Fabio Paratici mantiene un profilo basso sulle reali intenzioni della società bianconera nei confronti del talento del PSG. Comunque, recentemente fonti interne francesi hanno confermato, almeno indirettamente, che il giovane campione del mondo potrebbe cambiare maglia già da questa estate. A rivelarlo è stato il quotidiano sportivo ...

Calciomercato Juventus - in estate potrebbero arrivare Mbappé e Zaniolo : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici vorrebbero costruire una squadra stellare per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare un fuoriclasse di livello internazionale dopo il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Molto dipenderà dal mercato in uscita, dal momento che sarà necessario almeno un sacrificio per arrivare a garantirsi le prestazioni di un campione. ...

Juventus su Mbappé - che apre all'addio dal PSG : 'Nel calcio non si sa mai' (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Calciomercato Juventus - i bianconeri sognano il super colpo Mbappé (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus che sta cercando di acquistare un centrocampista di spessore in questa finestra invernale. Il nome piu' caldo è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio, dal momento che la Juventus avrebbe trovato con lui un accordo per un contratto da sei milioni e ...

Calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...