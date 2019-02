Matteo Renzi | il big della Meloni sull' arresto dei genitori | ' La magistrata vicina

Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : "Perché non è un caso" : No, neppure per Alessandro Sallusti ciò che è accaduto ai genitori di Matteo Renzi è casuale. Certo, "non si possono definire imprenditori modello", premette nel suo editoriale su Il Giornale. Eppure, Sallusti si chiede: "Che bisogno c'era, visto che parliamo di fatti e di inchieste vecchi di anni,

Perché i genitori di Matteo Renzi sono stati arrestati : Matteo Renzi e, dietro, il padre Tiziano. (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati messi agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La misura cautelare è stata chiesta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo e convalidata dal gip di Firenze Angela Fantechi. Entrambi hanno ritenuto che i coniugi ...

Matteo Salvini e l’arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

L'ira di Matteo Renzi : "Non grido ai complotti - ma l'arresto è stato un capolavoro mediatico" : Su Facebook lo sfogo dell'ex premier: "Se qualcuno pensa di fermarmi, non mi conosce. Non ci conosce"

Arrestati i genitori di Matteo Renzi : ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier

