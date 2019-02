Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia oggi su Rete 4 Anteprima Blogo

Maria Giovanna Maglie ha spiegato le sue frasi su Mahmood : Ma non andrà mica a finire che un tweet sanremese allontanerà Maria Giovanna Maglie dal timone della striscia informativa post Tg1? Ieri in Rai si vociferava che la direttrice di Raiuno Teresa De ...

Sanremo 2019 - la lezioncina di Fiorella Mannoia su Mahmood : uno sfregio a Maria Giovanna Maglie : Scende in campo, ancora una volta, Fiorella Mannoia. Tutto nasce dalla polemica innescata da Maria Giovanna Maglie, che ha vergato un discusso tweet dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. La Maglie ha scritto: "Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c'è,

Sanremo 2019 - Maria Giovanna Maglie : “Un vincitore annunciato. Si chiama Maometto”. Poi twitta : “Il razzismo è nella testa di chi legge” : “Un finale imbarazzante, tra La Stangata e la Sagra della castagna“. A parlare così è Maria Giovanna Maglie che ha sparato a zero sul verdetto del Festival di Sanremo. vincitore di questa 69esima edizione Mahmood grazie ai voti delle giurie, nonostante Ultimo sia stato il più televotato. “Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c’è, c’è anche il Ramadan e il narghilè, e il meticciato ...

I Retroscena di Blogo : Chi ha paura di Maria Giovanna Maglie su Rai1? : Ipotesi di slittamento, tentennamenti, rallentamenti sulla procedura di definizione dei contratti, spifferi, parole, tracheggiamenti più o meno giustificati, sta di fatto che la "striscia" di Maria Giovanna Maglie su Rai1 fa fatica a vedere la luce. Tante opinioni si affollano sulla strada che porta questo programma ad una data di partenza, molte che esprimono riserve sulla scelta dell'ex corrispondente del Tg2 alla guida di questo ...

Roberto D'Agostino su Maria Giovanna Maglie : "Continui a fare la cicciona cattiva anche in Rai" : Il fondatore di Dagospia dice la sua sull'idea di affidare la striscia d'informazione dopo Tg1 alla Maglie e la invita a non...

Essere sovranista non è mica fuorilegge - dice Maria Giovanna Maglie : Ma a giudicare dal tasso di alta tensione politica e aziendale che ha caratterizzato il primo giorno di febbraio, il suo non si annuncia come un un weekend facile. Ieri sulla sua designazione alla ...

Lega e M5S litigano su Maria Giovanna Maglie in Rai : Un nuovo argomento di discussione tra Lega e MoVimento 5 Stelle è nato oggi quando si è diffusa la notizia che Maria Giovanna Maglie, da fine febbraio, condurrà la striscia quotidiana di 7 minuti subito dopo il TG1 delle 20. Un ritorno in Rai dopo 15 anni di assenza (anche se è stata spesso ospite dei programmi Rai) in seguito a una vicenda giudiziaria per la quale venne ribattezzata "Lady nota spese". In seguito ottenne l'archiviazione del ...

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla striscia in Rai : «Ce l’hanno ancora con me per le mie simpatie craxiane» : La giornalista al centro del caso per il suo incarico post Tg1: «Me la fanno pagare perché lasciai i comunisti per il Psi. Dicono che non sono iscritta all’Ordine? Pagherò le quote»

Maria Giovanna Maglie alla Rai - nuovo scontro nel governo - M5s : non è in linea con il servizio pubblico : Il M5s si appella al presidente Marcello Foa affinché "si faccia garante della nuova Rai e faccia rispettare a viale Mazzini la meritocrazia e perché tenesse la politica fuori dal servizio pubblico". ...

Rai1 : a Maria Giovanna Maglie una striscia post Tg. E’ polemica : Maria Giovanna Maglie Levata di scudi, in casa Rai, attorno all’ipotesi di affidare una striscia quotidiana d’approfondimento a Maria Giovanna Maglie. La giornalista veneziana dalle simpatie sovraniste ha ricevuto dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis l’offerta di condurre uno spazio informativo serale di sette minuti, in onda dopo il Tg1 delle 20 dal lunedì al venerdì. Per il momento, nessun contratto è stato firmato, ma ...

Maria Giovanna Maglie - la striscia dopo il Tg1 scatena l'inferno : caos in Rai e al governo - il M5s la attacca : L'idea di affidare una striscia informativa dopo il Tg1 a Maria Giovanni Maglie scatena un terremoto in Rai. E al governo. Il primo ad aprire il fuoco è stato Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, che criticando la scelta della direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha picchiato duro: "Maria

Maria Giovanna Maglie dopo il Tg1. L'Usigrai attacca : «Non è più iscritta all'Ordine dei giornalisti da tre anni» : Scoppia il caso Maglie, alla giornalista dovrebbe essere affidato lo spazio informativo serale dopo il tg1, lungo sette minuti, nella fascia che fu di Enzo Biagi. Il sindacato della Rai, L'Usigrai, ...