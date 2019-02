huffingtonpost

: Marco Gualazzini ad HuffPost: “Vi racconto il mal d'Africa di cui non esiste cura” - HuffPostItalia : Marco Gualazzini ad HuffPost: “Vi racconto il mal d'Africa di cui non esiste cura” - gazzettaparma : #WorldPressPhoto: il fotografo di #Parma Marco Gualazzini è tra i finalisti per il premio principale e per il nuovi… - FormaFoto : Congratulazioni a Marco Gualazzini per essere tra i finalisti per la miglior foto dell'anno @WorldPressPhoto -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) La Somalia, il Congo, il Mali e il Sudan, la Nigeria e il Ciad. È un'diversa e non certo da cartolina, un'che preferiamo ignorare ma che purtroppo prevale quella raccontata in "Resilient" da, una mostra (a cura di Angela Mauro, fino al 24 marzo a Milano, nelle sale di Forma Meravigli) e un libro (pubblicato da Contrasto) con immagini di grande forza compositiva e impatto giornalistico raccolte in quasi dieci anni di lavoro. Tra il 2009 e il 2018, questo fotografo originario di Parma ha cercato di testimoniare le reazioni del continenteno ai problemi e alle crisi che lo flagellano con una capacità di resilienza straordinaria e drammatica insieme.I suoi scatti raccontano la Somalia degli Al Shabaab, la guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo, il saccheggio di minerali nelle regioni del Nord Kivu, la minaccia degli ...