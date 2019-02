leggo

: Mangia un fungo velenoso nel ristorante stellato Michelin, donna muore a 46 anni - davidedesario : Mangia un fungo velenoso nel ristorante stellato Michelin, donna muore a 46 anni - leggoit : Mangia un #fungo velenoso nel #ristorante stellato #Michelin, donna muore a 46 anni - matteinski : @BeJustMe Tè fermentato con un fungo mangia zuccheri... Google lo spiega meglio :) -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Unadi 46è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un...