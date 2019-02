“Mancano le navi” | geologi marini domani in convegno al Cnr

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Una comunità di marinai rimasta ‘spiaggiata’: è quella dei ricercatori italiani nelle scienze del mare incredibilmente rimasti senza navi con le quali svolgere le proprie ricerche. Il grido di allarme della comunità scientifica che riunisce ricercatori in una serie di discipline, come ad esempio la biologia marina, l’oceanografia fisica, laa marina e le tecnologie marittime, si leverànel corso di una tavola rotonda, nell’ambito della due giorni del Terzodeiitaliani presso la sede centrale del Cnr a Roma, alla quale prenderanno parte i gestori delle flotte francese, spagnola e norvegese.Mentre in Europa è prassi comune avere flotte nazionali con almeno una decina di navi da ricerca di diverse dimensioni e capacità (costiere, mediterranee, oceaniche, polari) in Italia ormai ne sono rimaste tre, due costiere e una molto ...