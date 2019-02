Maltempo Toscana | giunta stanzia 13 mln per ripascimento spiagge

Maltempo : Toscana - codice giallo su costa : ANSA, - FIRENZE, 3 FEB - Avviso in 'codice giallo' per Maltempo su tutta la costa centro meridionale della Toscana per piogge e temporali. L'indicazione è della protezione civile della Regione Toscana ...

Maltempo Toscana : auto finisce in canale - salvati due 19enni : Due 19enni sono rimasti bloccati in un’auto finita in un canale e sono stati tratti in salvo dai carabinieri a Capannori (Lucca): l’utilitaria con a bordo 3 fratelli (due gemelli 19enni e un 18enne) è uscita di strada, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, e dopo aver percorso circa 20 metri è entrata nel torrente Visona. Uno dei tre, il conducente 18enne, è riuscito ad abbandonare il mezzo, ma gli altri 2 sono ...

Maltempo Toscana : chiusa la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” per frana : Anas rende noto che la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio. Il traffico è al momento deviato sulla viabilitàprovinciale con indicazioni sul posto. L'articolo Maltempo Toscana: chiusa la SS12 “dell’Abetone e del ...

Maltempo Toscana - frana nel Mugello : famiglie isolate - Arno in piena : A causa del Maltempo nel Mugello una strada e’ franata nel territorio di Palazzuolo sul Senio e quattro famiglie sono rimaste isolate. E’ successo nel paese di Mantigno, su un versante dell’Appennino. L’accumulo di neve e la pioggia hanno causato un vasto smottamento che ha trascinato a valle la carreggiata della strada di collegamento. Volontari della protezione civile stanno garantendo assistenza alle persone rimaste ...

Maltempo Toscana : pioggia intensa - ma in leggero miglioramento : Persistono ancora precipitazioni in Toscana, e continueranno per tutta la serata, ma con valori previsti (sia in media sia massimi) che risulteranno sensibilmente inferiori a quelli della scorsa notte. I fiumi Ombrone Pistoiese e Bisenzio rimangono i bacini più interessati. Sono gli esiti della nuova riunione coordinata dalla Protezione Civile della Regione Toscana coi Centri Situazione provinciali per fare il punto sull’evento che si sta ...

Maltempo - allerta per le piene dei fiumi in Emilia Romagna e Toscana : pericolo esondazioni e smottamenti : L’agenzia regionale per la protezione civile e Arpae elevano l’allerta Maltempo in Emilia-Romagna segnalando criticità idraulica da bollino ‘rosso’ per la pianura Emiliana orientale e la costa ferrarese già a partire da queste ore e per tutta la giornata del 3 febbraio, fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino segnala inoltre allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, ...

Maltempo Toscana : fiumi in piena sotto controllo : fiumi in piena sotto controllo, criticità legate principalmente alla chiusura di alcune strade (soprattutto provinciali e comunali) per smottamenti e allagamenti, con interventi di ripristino già in corso. E’ quanto emerso dalla riunione appena conclusa presso la protezione civile regionale della Toscana con i centri provinciali che ha fatto il punto, in aggiornamento, sull’evento meteo in corso dalla serata di ieri. La ...

Maltempo Toscana : Consorzi di bonifica al lavoro nella notte in tutta la regione : notte di lavoro per gli uomini dei Consorzi di bonifica della Toscana: piogge intense hanno interessato per tutta la notte l’intera regione, soprattutto i rilievi appenninici, con piene importanti dei corsi d’acqua principali. Le maggiori criticità si sono registrate in riferimento ai fiumi Serchio, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Piene significative anche sul Cecina, sul fiume Bruna, sul Magra e sull’Arno, ma in questo caso solo ...

Maltempo Toscana : cresce l’Arno a Firenze - chiuso ponte Vespucci : A Firenze è stato chiuso ponte Vespucci, in via precauzionale, a causa dell’innalzamento del livello dell’Arno. Il ponte in questo periodo è già chiuso al transito veicolare per lavori ed è consentito solo il passaggio pedonale. Sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. Il Comune ricorda che il ponte ha un sistema di monitoraggio in tempo reale per verificare eventuali anomalie strutturali. La misura ...

Maltempo Toscana : scende il livello dell’Ombrone Pistoiese - rientra l’allerta a Poggio a Caiano : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che in riferimento al fiume Ombrone Pistoiese i livelli sono in diminuzione e l’idrometro di Poggio a Caiano (Prato) sta rientrando al di sotto della seconda soglia di riferimento. Sul fiume Bisenzio si registrano tutti i livelli in diminuzione, con l’idrometro di San Piero a Ponti (Firenze) al di sotto della seconda soglia di riferimento. Le piogge persistenti ...

Maltempo : fiumi in piena in Toscana : ANSA, - FIRENZE, 2 FEB - Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte la Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua ...

Maltempo - Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda - automobilisti bloccati. Toscana - fiumi sotto osservazione : Il Maltempo flagella l'Italia: neve, pioggia e temporali per la giornata di oggi stanno causando disagi alla circolazione in Alto Adige, dove è stata chiusa l'Autostrada A22 del...

Maltempo - fiumi in piena in Toscana : situazione sotto controllo : Per tutta la notte piogge molto intense e persistenti hanno interessato l’intero territorio regionale della Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d’acqua principali interessati dall’allerta. Le piene maggiori – spiega in una nota la Regione – si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno alle 09:30 con ...

Maltempo Toscana : fiumi oltre il livello di guardia a Firenze - esondazioni a Lucca : Allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...