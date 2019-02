M5s | anche Beppe Grillo nel mirino degli attivisti | Ci hai traditi | dimettiti da

Sondaggi elettorali - tracollo del M5s : il Pd si riavvicina - in risalita anche Fi : Gli ultimi Sondaggi certificano il trend che si registra ormai da settimane: la Lega è sempre più il primo partito, mentre il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi giorno dopo giorno. Il partito guidato da Luigi Di Maio si attesta oggi al 22,1% e vede riavvicinarsi anche il Pd, al 18,6% e in rimonta. In leggera risalita anche Forza Italia.Continua a leggere

Anche la giunta del Senato dice no al processo a Salvini. Compatto l’M5s : Accolta la proposta avanzata dal presidente Maurizio Gasparri, respinta la richiesta del tribunale di Catania. Ora la parola all’aula di Palazzo Madama

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio. Senatori M5s : su Salvini non può decidere la rete : Un nuovo caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del C...

Autonomia - tutti i dubbi (anche del M5s) : se è una mossa "spacca-Italia" ha già molti nemici : Giovedì sera il Consiglio dei ministri ha avviato il percorso delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che...

Luigi Di Maio interrompe il silenzio : M5s deve aprirsi a nuovi mondi anche sul territorio : Apertura a nuovi mondi con gli uninominali e la squadra di governo portandoci dentro tante competenze, coinvolgendo persone del mondo accademico, scientifico, delle forze dell'ordine, dell'...

Dal dl Sicurezza al caso Diciotti - il Terzo segreto di satira spiega il governo M5s-Lega per metafore. E c’è anche il Pd : Dal decreto Sicurezza al caso Diciotti fino all’obbligo flessibile per i vaccini, il collettivo di attori e registi de Il Terzo segreto di satira racconta in due puntate i principali provvedimento del governo L5s-Lega con una serie di metafore. E nel mezzo c’è anche il Pd la prima puntata è visibile qui L'articolo Dal dl Sicurezza al caso Diciotti, il Terzo segreto di satira spiega il governo M5s-Lega per metafore. E c’è anche ...

Abruzzo - dopo il ko M5s pensa alla svolta : 'Dobbiamo aprire anche ad altre liste' : dopo la debacle in Abruzzo, dove il M5S ha incassato poco più del 20% dei voti, a quanto apprende l'Adnkronos scricchiola in queste ore una delle regole auree del M5S: presentarsi alle elezioni ...

Abruzzo - analisi dei flussi Swg : dove sono i voti persi da M5s? Il 46% si è astenuto. Ma Lega sale anche col voto di ex grillini : Quasi la metà di chi ha votato 5 stelle alle scorse politiche ha scelto di astenersi alle elezioni regionali in Abruzzo. Ma la crescita della Lega è dovuta per il 32,2 per cento a preferenze che arrivano da altri partiti: di queste la maggior parte (il 20,2%) viene dal M5s. E’ la fotografia data dai flussi Swg sulla tornata elettorale dello scorso weekend che ha visto il candidato di centrodestra Marco Marsilio trionfare con il ...

Abruzzo - Patuanelli (M5s) : “Risultato inaspettato - non ci soddisfa. Salvini? Scaricarci ha ripercussioni anche su suo elettorato” : “È un risultato che non ci aspettavamo e che non ci soddisfa. Ma non ha a che fare col governo del Paese né con elezioni Politiche. Paghiamo il fatto di essere poco presenti sul territorio”. È questo il commento, dopo le elezioni regionali in Abruzzo, del capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli. “Salvini è perfettamente consapevole del fatto che scaricare il Movimento avrebbe ripercussioni molto forti anche sul suo ...

Debacle M5s in Abruzzo - anche Di Battista nel mirino : Dopo la Debacle abruzzese finisce nel mirino di alcuni esponenti M5S anche Alessandro Di Battista. L'ex deputato grillino, dopo la parentesi in Sud America, è tornato in Italia per supportare i 5 ...

Regionali - in Abruzzo i temi sono autostrade e Tav Roma-Pescara. Ma la sfida è nazionale (anche tra M5s e Lega) : Infrastrutture, autostrade, sanità, trivelle, identità regionale e la Tav. Non quella della Val di Susa, ma la linea ferroviaria tra Roma e Pescara. sono i temi su cui si gioca, in Abruzzo, il primo dei numerosi test elettorali che metteranno alla prova soprattutto i partiti della maggioranza. Per le Regionali abruzzesi si vota domani, 10 febbraio, dalle 7 alle 23 (con spoglio subito dopo la chiusura dei seggi, che ilfatto.it seguirà in ...

Salvini-Di Maio - abbraccio dai truffati delle banche venete. Il leader di M5s su Bankitalia : «Serve discontinuità»|I fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Salvini-Di Maio - abbraccio dai truffati delle banche venete. Il leader di M5s su Bankitalia : «Serve discontinuità» Fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita