L’uomo del giorno – Compleanno Mihajlovic | “il mio sogno impossibile? Riabbracciare mio

L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto Baggio : Prende il via una settimana importante per gli appassionati di calcio non solo dal punto di vista legato al campo ma anche con avvenimenti da cerchiare in rosso. I compleanni degli sportivo prendono il via oggi con i 52 anni di Roberto Baggio, sono invece 49 per Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Manchester United. Auguri anche al presidente del Genoa, Enrico Preziosi (71), all’ex United Gary Neville (44) e al francese ex Real ...

L’uomo del giorno – Francesco Modesto - compleanno dolce-amaro : Oggi è il compleanno di Francesco Modesto. E’ stato un buon calciatore, in particolar modo indimenticabile l’esperienza con la maglia della Reggina, l’esterno è diventato ben presto un idolo della piazza. Ha indossato anche la maglia di Palermo, Genoa, Bologna, Parma e Crotone. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, adesso guida il Rende. Inizio di stagione entusiasmante per Modesto mentre nelle ultime partite il ...

Straordinaria scoperta a Gibiliterra : trovata l’ultima impronta delL’uomo di Neanderthal - la specie umana che si è estinta migliaia di anni fa : A Gibilterra è stata scoperta l’ultima impronta di un uomo di Neanderthal datata a circa 29.000 anni fa, rimasta impressa in quella che era ai tempi una duna di sabbia. Il rinvenimento è avvenuto in seguito ad uno studio pubblicato di recente sulla rivista Quaternary Science Reviews da un gruppo internazionale di paleontologi, coordinati dall’Università spagnola di Siviglia, che comprende le Università portoghesi di Lisbona e ...

The Founder : trama - cast e curiosità del film sulL’uomo che inventò McDonald’s : Giovedì 14 febbraio, in prima serata su Rai3 dalle 21.15, va in onda il biopic che racconta la storia di Ray Kroc, l’uomo che ha inventato Mc Donald’s per come intendiamo oggi la notissima catena di fast food. Il film si intitola The Founder ed è diretto da John Lee Hancock, già regista di Saving Mr. Banks: nel cast ci sono Michael Keaton e Laura Dern, visti di recente nel Marvel Cinematic Universe e nella saga di Star Wars. The ...

Caccia alL’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...

Fedeltà - il nuovo romanzo di Missiroli sulle tante crisi delL’uomo di oggi : Chissà com’è leggere il nuovo libro di Marco Missiroli non avendo tradito mai. Oppure chissà com’è leggerlo da traditori incalliti. E non c’è da pensare subito ai soli tradimenti dell’amore e del sesso. Perché Fedeltà (uno dei titoli più attesi dell’anno, pubblicato da Einaudi e già virtualmente candidato ai più prestigiosi premi letterari mesi prima della sua uscita) parla dei microsismi quotidiani, degli equilibri che ...

La donna sottomessa alL’uomo nella bufala del monsignor Martinez - indignazione alle stelle : Possibile una volta e per tutta archiviare la bufala del monsignor Martinez relativa alle sue presunte esortazioni per la sottomissione totale della donna all'uomo? In queste ore, alcune parole ricondotte all'arcivescovo di Granada Francisco Javier Martínez tornano alla ribalta come già accaduto in passato ma ancora una volta, si fondano sul nulla e possiamo di certo garantire ai nostri lettori che nessun alto prelato della chiesa spagnola si ...

Addito a Gordon Banks - L’uomo della ‘parata del secolo’ : Una parata che resterà nella storia. Sarà ricordato per il gesto atletico su Pelé nei mondiali del 1970 Gordon Banks, il portiere della Nazionale dei 'Tre leoni' campione del mondo con l'Inghilterra ai mundial del 1966 morto oggi all'età di 81 anni. E' stata definita 'la parata del secolo' quella che vide Banks effettuare un intervento provvidenziale su un tiro che sembrava già in rete del campionissimo brasiliano a Guadalajara in Mexico nella ...

L’uomo del giorno – Mark Bresciano - la ‘statua’ festeggia il compleanno : Mark Bresciano (Melbourne, 11 febbraio 1980) è un ex calciatore australiano, di ruolo centrocampista. Molti ricorderanno Mark Bresciano per l’esultanza particolare mostrata dopo ogni gol: il centrocampista, infatti, era solito bloccarsi alzando e ruotando leggermente la testa come a voler imitare una statua. Bresciano però è stato molto di più che una semplice esultanza. Di origini italiane e croate – il padre era potentino, la madre di ...

Londra - venduto all’asta per 160mila euro lo slittino della pazza missione di Shackleton che portò L’uomo all’estremo sud del mondo : Sono poco più di tre metri di traverse di legno e cinghie metalliche. Ma sono state vendute oggi al prezzo record di 143.750 sterline, equivalenti a circa 163.544 euro, a un anonimo acquirente, tanto misterioso quanto romantico. Già, perché all’asta da Bonhams, a Londra, non è finita una vecchia slitta qualsiasi. Se potesse parlare, infatti, questa slitta racconterebbe di un’impresa folle e leggendaria: una marcia antartica di oltre cento ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Cristiano Ronaldo - 34 anni da protagonista assoluto : Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, si è laureato campione d’Europa nel 2006. Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio e figura al secondo posto della graduatoria dei marcatori delle nazionali di calcio di tutti i tempi, alle spalle di Ali Daei. Nella sua carriera ha vestito le ...

L’uomo che fa il bucato delle star : Hans-Jürgen Topf si è inventato un lavoro necessario ma che nessuno voleva fare, e che richiede – tra le altre cose – di «togliere il rock» dai pantaloni dei cantanti

Napoli - nel centro di recupero per tartarughe marine : “Ne salviamo 35 all’anno. Tutte ferite a causa delL’uomo” : Gli esperti del centro di recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli l’hanno chiamata “Fortunella”. Lei è una tartaruga Caretta Caretta che aveva ingerito un cordone di un metro e mezzo, salvata da alcuni diportisti che qualche settimana fa l’hanno trovata poco distante da Capo Miseno, a nord di Napoli. L’animale era rimasto intrappolato in una lenza molto doppia che non gli consentiva ...

Julen - lo strazio delL’uomo che ha trovato il corpo : «Non sono riuscito a salvarlo» : Julen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoPer 13 giorni, nella casa di Nicolás Rando, come in tutte le altre case di Totalán, cittadina vicino a Malaga, non si è parlato di nient’altro: «Anche mio figlio di 4 anni ogni mattina mi salutava chiedendomi “papà, salverai Julen oggi?”. E io ...