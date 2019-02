Luca Vismara litiga con Soleil Sorge | “Mi ha vomitato cose che…”

lanostratv

: Però ancora avete fatto incontrare Rudy Zerbi e Luca Vismara, infamiiii pretendo questo incontro #isola - nickginetti : Però ancora avete fatto incontrare Rudy Zerbi e Luca Vismara, infamiiii pretendo questo incontro #isola - BlitzQuotidiano : Isola dei Famosi, Soleil Sorge divide i naufraghi. Luca Vismara la difende, Stefano Bettarini la attacca… - Martyriccel92 : RT @Whatsername44: Luca Vismara più pettegolo della mi nonna di quando è all'oratorio a giocare a bingo con le amiche. Bene così. #isola -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019): scontro in diretta all’Isola dei Famosi In un reality come L’Isola dei Famosi è impossibile che tutti i concorrenti vadano d’amore e d’accordo. E se i naufraghi in questione hanno un carattere combattivo comeè praticamente impossibile evitare lo scontro. I due si erano confrontati anche la scorsa settimana dopo soli tre giorni di convivenza. Leperò non sono per niente migliorate e questa seraha avuto un acceso scontro con laha affermato che non è chedicasbagliate, bensì è il modo in cui le dice che sarebbe sbagliato.ha quindi citato uno spiacevole episodio in cui lui, dopo avere avuto un calo di zuccheri e dopo essere stato male per ben 4 giorni, mentre stava facendo la legna insieme a Sara, era stato attaccato dallaattacca ...