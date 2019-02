Londra pensa alla legge di 650 anni fa per poter giudicare le mogli dei jihadisti

ilgiornale

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) L'ultimo condannato per tradimento nel Regno Unito è un nazista impiccato nel 1946 sulla base del Treason Act 1351. Ma a considerare un aggiornamento della norma che risale a 650fa, cioè ai tempi di Edoardo III, spunta adesso il ministro degli Interni Sajid Javid, cheCamera dei Comuni si è detto pronto a valutare attentamente una revisione della, che potrebbe essere riscritta. La ragione? Trovare una soluzione legale al rebus sulleeuropee dell'Isis, le compagne dei combattenti dello Stato islamico in Siria, molte delle quali vedove, che puntano al rientro in patria ora che isono al capolinea. I soldati dell'Isis in mano alle forze democratiche curdo-siriane sono circa 1300, mille dei quali stranieri, e Donald Trump ha chiesto all'Europa di riprenderli, aprendo il dilemma sul trattamento giuridico dei terroristi e dei loro affiliati, da processare o ...