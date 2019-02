Lo studio In Europa le aziende cercano 3 | 8 milioni di lavoratori Le qualifiche più

Hyundai e Kia - In Europa allo studio una crossover sotto Stonic e Kona : Il gruppo Hyundai potrebbe introdurre un'altra Suv compatta nella gamma europea. Secondo le indiscrezioni raccolte da Autonews.com, la tendenza inarrestabile al rialzo per le vendite di sport utilty e crossover potrebbe giustificare gli investimenti per creare una sorella minore delle attuali Kia Stonic e Hyundai Kona. In una intervista i vertici europei della Kia hanno infatti dichiarato che il progetto è allo studio e che saranno prese in ...