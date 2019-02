Livorno | il sindaco Filippo Nogarin non si ricandida | correrà alle elezioni Europee

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Lasciae prova a volare a Bruxelles. Ildel Movimento 5 Stelle,, ha deciso: non si ricandiderà per un secondo mandato enella circoscrizione centrodi maggio. Il primo cittadino, che insieme a Virginia Raggi e Chiara Appendino è uno dei sindaci più rappresentativi del Movimento, lasciadopo cinque anni di mandato. Adesso il candidato del M5Samministrative di maggio sarà con ogni probabilità là vicesindaca Stella Sorgente, con un passato nella sinistra radicale e che può contare su buoni rapporti con il mondo dei centri sociali cittadini.La corsa a tre per il Comune – La candidata naturale sarebbe lei, quindi, e potrebbe non dover nemmeno passare d“comunarie”: domani si sottoporrà ad un’assemblea plenaria in cui gli attivisti del Meet Up dovrebbero approvare la sua candidatura. Negli ultimi giorni ...