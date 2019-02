Liverpool-Bayern Monaco | Kovac | ' Javi Martinez ha finto i crampi'

Liverpool - la gaffe di un tifoso : vola in Germania per l'andata col Bayern - ma si giocava ad Anfield... : Paul, comunque, non ha vagato in solitaria per la città visto che - come racconta la Gazzetta dello Sport - ha finito per assistere al match di Champions nello studio organizzato dalla tv tedesca, ...

Liverpool-Bayern si gioca ad Anfield. Ma lui non lo sa e va in Germania... : Tifosi del Liverpool ad anfield durante la partita con il Bayern Monaco. getty images Un errore, che ha avuto solo effetti positivi. Paul, acceso tifoso del Liverpool, la partita di ieri contro il ...

Neuer - in Liverpool-Bayern record di tocchi. E ad Anfield la porta è ancora inviolata : ... ma va bene così" Alla fine del match di andata degli ottavi di Champions League di Anfield tra il Liverpool e il Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche l'allenatore dei Reds ...

Il Liverpool frena in casa - con il Bayern è solo 0-0 : Roma - Notte di campioni, ma con le polveri bagnate, nella doppia sfida di questo spicchio d'andata degli ottavi di finale della Champions League: Lione e Barcellona come Liverpool e Bayern Monaco ...

Lione e Liverpool bloccano Barca e Bayern : Sfide bloccate . Doppio 0-0 tra Lione e Barcellona come tra Liverpool e Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League . Sul campo del Lione, Messi e compagni assediano la metà campo ...

Champions - Liverpool-Bayern Monaco 0-0 : i bavaresi resistono ad Anfield : All.: Kovac 6 Arbitro: Rocchi, Italia, Marcatori: - Ammoniti: Kimmich, B,; Henderson Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Liverpool-Bayern a reti bianche : Nulla di fatto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra Liverpool e Bayern Monaco tante emozioni ma nessun gol. Fin dalle prime battute la sfida di Anfield Road non ha lesinato ...

Liverpool-Bayern - errore clamoroso di Mané davanti a Neuer : VIDEO : Primo tempo all'attacco per il Liverpool ad Anfield Road contro il Bayern Monaco , ma nei primi 45 minuti dell'andata degli ottavi di finale di Champions League i Reds non sono andati oltre lo 0-0 ...

Liverpool-Bayern 0-0 : ad Anfield solo occasioni - nessun gol : Strano ma vero. Quando si sfidano ad Anfield due delle più irresistibili potenze del calcio europeo - Liverpool e Bayern, dieci Coppe dei Campioni / Champions League vinte in due - non sanno più ...

Highlights Champions League : Liverpool-Bayern Monaco 0-0. Video Gol e tabellino : Liverpool-Bayern Monaco – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Liverpool e Bayern Monaco, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che ha visto due squadre fare di tutto per non perdere. E alla fine ci sono riuscite. Il risultato infatti è stato […] L'articolo Highlights Champions League: Liverpool-Bayern Monaco 0-0. Video Gol e tabellino proviene da Serie ...

Calcio - Champions League 2019 : reti inviolate ad Anfield - il Liverpool sbatte sulla difesa del Bayern Monaco : Ci si aspettava di più: due attacchi impressionanti, due difese che spesso e volentieri hanno dimostrato di avere delle lacune, ancor di più con le assenze di big del calibro di Van Dijk e Boateng. Invece nulla di tutto ciò: reti inviolate in quel di Anfield, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Liverpool sbatte contro i centrali di difesa del Bayern Monaco e deve accontentarsi dello 0-0: all’Allianz Arena tra ...

Risultati Champions League - mancano i gol ma non le emozioni : il Lione ferma il Barca - ottimo Bayern contro il Liverpool [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Champions League - ritmi forsennati ma penuria di gol : Lione-Barca e Liverpool-Bayern finiscono a reti bianche : Champions League, Lione-Barca e Liverpool-Bayern sono terminate entrambe col punteggio di 0-0, si deciderà dunque al ritorno la questione passaggio del turno Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern Monaco hanno caratterizzato la serata di Champions League. In attesa dell’incontro di domani della Juventus contro l’Atletico Madrid, oggi gli appassionati hanno potuto assistere a due gare molto intense, ricche di qualità ed azioni ...

Diretta Liverpool-Bayern Monaco ore 21 : le formazioni ufficiali e dove vederla in tv : ...3-2 SEGUI Liverpool-Bayern Monaco IN Diretta SUL NOSTRO SITO dove vederla IN TV - Liverpool-Bayern Monaco è in programma alle 21 all'Anfield Road e sarà visibile in esclusiva in Diretta su Sky Sport ...