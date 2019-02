L’Italia oltre l’Italia : Il liberale belga Guy Verhofstadt lo ha detto al Parlamento europeo, quando incautamente ha definito burattino il nostro premier: «l’Italia è più di un Paese, è una civiltà». Pochi giorni prima lo aveva detto quel formidabile francese di Jacques Attali: «l’Italia è più di una nazione, è un’idea così potente che ha dimenticato per millenni di farsi nazione». Noi un tempo lo sapevamo. Noi eravamo un’idea potente. Quanto di sublime è stato prodotto ...

Outdoor Expo 2019 : a Bologna oltre 200 espositori Italiani e stranieri : ... dello sport e della natura. Il quartiere fieristico di Bologna accoglierà in un'unica manifestazione oltre 200 espositori italiani e internazionali e offrirà, grazie alla partnership rinnovata con ...

LIVE Avellino-Brindisi basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 80-69 - terzo quarto oltre ogni limite umano per la Sidigas : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Di fronte, in quello che è a tutti gli effetti un derby del Sud, ci sono Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi. Le due formazioni arrivano da una stagione vissuta su piani diversi: la Sidigas, pur nei piani alti dall’inizio dell’anno, si è trovata in più di un’occasione in difficoltà, complici anche vicende ...

Il tumore non è invincibile : in Italia oltre 40 mila bambini l’hanno sconfitto : Il tumore non è invincibile: lo dimostrano i 40 mila bambini che lo hanno sconfitto. Ogni anno sono circa 2.200 i piccoli pazienti che ricevono una diagnosi di tumore, ma la terapia non li ha abbandonati:ben 44 mila, ormai adulti, possono definirsi guariti. A fare il punto sul loro futuro e il futuro della ricerca, la Giornata internazionale contro il cancro infantile, che si celebra il 15 febbraio. Ogni anno nel mondo 300.000 bambini e ragazzi ...

Sanità - CRI : oltre 8 aggressioni al giorno al personale del soccorso in Italia : Tremila aggressioni all’anno, fisiche e verbali, quasi 8 al giorno ai danni del personale di emergenza urgenza, pubblico e privato, in Italia. Con un trend in crescita. Quasi uno scenario di guerra, anche se sono solo 1.200 le denunce. È la fotografia tracciata dalla Croce rossa Italiana – in collaborazione con gli altri operatori del settore – che questa mattina ha presentato, a Roma, i dati nel corso del convegno “Non ...

AlItalia - allo Stato oltre il 50% Avanti con Delta-easyJet : MILANO - Servirà almeno un miliardo di euro per far ripartire Alitalia, due miliardi nei prossimi 3-4 anni, orizzonte del piano industriale che Ferrovie dello Stato studierà con i partner Delta Air ...

In Italia oltre quarantamila gli ex bimbi malati diventati adulti : Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro. Circa l'80% dei malati pediatrici vive nei Paesi a basso reddito, nei «Sud»del mondo, e, l'80% di loro muore di cancro, perché lì non avrà né una ...

Newco AlItalia - Di Maio ai sindacati : ministero e Fs avranno oltre 50% : Il vicepremier: "Il governo è pronto a intervenire per rifinanziare il fondo volo e non renderlo incapiente". E annuncia che il 31 marzo è il termine "per la presentazione del piano industriale di Fs"

AlItalia - Di Maio "ottimista" : "Tesoro e FS oltre 50%". Sindacati : "Fare presto. Serve un piano" : ... Cisl Uil ed Ugl - il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio avrebbe spiegato che la quota del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale della nuova Alitalia potrebbe ...

AlItalia - secondo il ministro Di Maio lo Stato può salire oltre il 50% : Alitalia ritorna pubblica? Viste le difficoltà del piano di salvataggio del vettore aereo tricolore, soprattutto per quanto riguarda la incertezze nell'individuazione del partner industriale, lo Stato ...

AlItalia - Di Maio ai sindacati : 'Quota statale anche oltre il 50%' - : Il vicepremier ha parlato all'incontro con i gruppi sindacali al Mise affermando che Tesoro e Ferrovie potrebbero superare la metà delle quote nella newco. Lo stesso ministro ha poi confermato il 31 ...

AlItalia pubblica per oltre il 50%. Di Maio : "Non sarà ridimensionata ed eviteremo i licenziamenti" : Lo ha detto l'ex ministro ai Trasporti Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Partito democratico, a 24Mattino, rispondendo ad una domanda sull'ingresso del ministero dell'Economia nella nuova ...

Capitale pubblico anche oltre il 50% nella nuova AlItalia - Di Maio - : Roma, 14 feb., askanews, - nella nuova Alitalia il Capitale pubblico potrebbe superare il 50%. Nel corso di un incontro con i sindacati sulla compagnia aerea, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che ...

"Quota statale anche oltre il 50%"AlItalia - Di Maio : piano per il 31/03 : La partecipazione pubblica nella Nuova Alitalia in mano al ministero dell'Economia e alle Ferrovie dello Stato italiane potrebbe superare il 50% Segui su affaritaliani.it