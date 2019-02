L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019

Chi è Yuri Rambaldi delL’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto ...

L’Isola dei Famosi : Grecia Colmenares tradita da Chando? Lo scoop : Grecia Colmenares dopo L’Isola dei Famosi è stata tradita da Chando? La smentita Grecia Colmenares, in queste ore, è finita nell’occhio del ciclone per un gossip sul suo conto che ha creato un putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica il portale IlGiornale.it ha pubblicato delle foto del fidanzato di Grecia, Chando, insieme a Manila Gorio a Gioia Del Colle in Puglia. In quelle foto pubblicate dal sito internet i due sono ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata alL’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

Acerbi scarica Ariadna Romero alL’Isola dei Famosi - le parole del difensore spiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Stefano Bettarini rimane a L’Isola dei famosi : la reazione di Nicoletta : Isola dei famosi, Stefano Bettarini rimane in gara dopo l’eliminazione: la reazione di Nicoletta Larini Tra le principali fan di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi c’è sicuramente lei, la fidanza: Nicoletta Larini. La giovane, ospite fissa in tutte le puntate, ha fino ad oggi dimostrato il suo sostegno e il suo amore al naufrago […] L'articolo Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi: la reazione di ...

Ascolti tv mercoledì 20 febbraio : molto male per L’Isola dei Famosi : Ascolti tv mercoledì 20 febbraio 2019: nuovo calo per l’Isola dei Famosi, Rai 1 stravince Quest’anno l’Isola dei Famosi non sembra riuscire ad ottenere grandi successi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi ancora non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori italiani. Parlano chiaro e tondo i dati di Ascolti del prime time. Nuovo calo […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 20 febbraio: molto male ...

«L’Isola dei Famosi 2019» : a regnare è il triangolo Ariadna-Jeremias-Soleil : Isola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le ...

Maria De Filippi “promuove” Non Mentire ed è subito trash su Canale 5 durante L’Isola dei Famosi 2019 : Colpo di scena ieri sera durante l'Isola dei Famosi 2019 dove, tra un promo e l'altro, ecco spuntare Maria De Filippi in Non Mentire. La sanguinaria non era in onda in un promo di C'è posta per te o per il prossimo serale di Amici 2019, ma si è trovata nel bel mezzo della pubblicità con la quale Mediaset ha deciso di lanciare la seconda puntata della fiction di Canale 5 in onda proprio domenica 24 febbraio. Dopo la mancata pubblicazione del ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è alL’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : fuori Giorgia - Bettarini raggiunge Kaspar sulL’Isola che non c’è. Al televoto Luca - Riccardo e le Mihajlovic : Ghezzal Leader sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei concorrenti è quasi a ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Ghezzal leader - Stefano e Kaspar sulL’Isola che non c’è : Ghezzal leader sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei concorrenti è quasi a ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Stefano e Kaspar sulL’Isola che non c’è : Riccardo Fogli e la moglie Karin sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei ...

L’Isola dei Famosi - Riccardo Fogli : “Mi fido di mia moglie” : Riccardo Fogli crede alla moglie: il confronto all’Isola dei Famosi Poco fa Alessia Marcuzzi ha rivelato a Riccardo Fogli delle voci circolate sul web in questi giorni su un presunto tradimento di sua moglie. Ma il naufrago de L’Isola dei Famosi, con un sorriso sulle labbra, ha risposto seccamente alla conduttrice: “Posso mettere la mano sul fuoco su di lei…Non credo a niente…” A quel punto è entrata in palapa ...

L’Isola dei Famosi 2019 mette Riccardo Fogli a confronto con la moglie - e la coppia Jeremias-Soleil? Anticipazioni 20 febbraio : L'Isola dei Famosi 2019 torna in onda questa sera con una nuova puntata in cui il tema centrale sarà proprio l'amore o, se vogliamo, la passione scoppiata tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Alcuni pensano che l'arrivo dei due naufraghi e la loro storia sia qualcosa che ha avuto il merito di dare un po' di sprint al programma mentre altri li trovano di cattivo gusto e davvero fuori luogo soprattutto dopo l'arrivo dei video e delle foto dei ...