Legittima difesa | il pm | “Il diritto alla vita è più importante della proprietà privata”

meteoweb.eu

: Entro marzo è da approvare la nostra nuova legge sulla legittima difesa. Non è possibile che il signor Angelo, a Pi… - matteosalvinimi : Entro marzo è da approvare la nostra nuova legge sulla legittima difesa. Non è possibile che il signor Angelo, a Pi… - matteosalvinimi : #Salvini: se avessi dovuto ascoltare quelli del “Non ascoltare” su immigrazione, L.Fornero, legittima difesa, carte… - matteosalvinimi : #Salvini: su disabili, scuola, giustizia, autonomia, legittima difesa, dobbiamo ancora fare molto. Per questo il go… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “Costituzionalmente, osservo che ilha un rilievo e una considerazione di gran lunga superiore aldi“. E’ quanto dichiarato dal procuratore capo di Piacenza, Salvatore Cappelleri, intervenuto nel dibattito sullariguardovicenda di Angelo Peveri, l’imprenditore piacentino in carcere da ieri per tentato omicidio nei confronti di uno dei ladri sorpresi nel suo cantiere. “Si tratta – ha detto – di fatti da valutare con prudenza. Siamo di fronte a tre gradi di giudizio conformi. Smentire ciò che è stato accertato nei tre gradi non è, a mio parere, giustificabile, così come non lo è parlare in questo caso di“. Angelo Peveri si trova attualmente nel carcere delle Novate, nel nuovo padiglione dove le celle sono aperte per quasi tutta la giornata. Secondo quanto raccontato ...