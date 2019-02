Leclerc | che prima con la Ferrari | Emozione? C' è da lavorare

F1 Montmelò test - Leclerc subito una scheggia; bene pure Giovinazzi : Solo le bandiere rosse fermano la Ferrari. Una battuta, certo, ma oggi a Montmelò, nella seconda giornata di test, solo le interruzioni causate dalle uscite di pista dei rivali hanno spezzato la ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc - Mercedes non spinge ed insegue a distanza : seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : Charles Leclerc vuole conferme anche nel pomeriggio - Mercedes e Renault inseguono : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del pomeriggio di questo martedì dei Test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sul tracciato del Montmelò, infatti, è tutto pronto per le quattro ore conclusive della seconda giornata di prove sulla pista catalana. La mattinata ha messo in mostra ancora una volta una Ferrari sugli scudi, con Charles Leclerc che ha stampato un ottimo 1:18.247, già sui tempi di Sebastian Vettel di ieri (1:18.161). Alle sue spalle ...

Leclerc debutta sulla nuova Ferrari - ecco le cose che non sapete sul «piccolo principe» : La leggerezza dei vent'anni, il peso della responsabilità. E' iniziata questa mattina al Montmelò l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota monegasco è sceso in pista alle 9.18 per ...

F1 - Leclerc non sta nella pelle : “la Ferrari è un sogno che si avvera - non vedo l’ora di provare la SF90” : Il monegasco ha parlato in occasione della presentazione della nuova monoposto Ferrari “La Ferrari è un sogno che si è avverato, ma questo è solo l’inizio dell’avventura. C’è ancora tanto lavoro e tanto da imparare, ho Seb vicino a me per aiutarmi: è un grande campione e posso imparare tanto da lui“. Lo dice il neo pilota della ‘rossa’, Charles Leclerc, nel giorno in cui è stata svelata a Maranello ...

Formula 1 - nuova Ferrari SF90 : la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc : Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della livrea nuova Ferrari SF 90 ...

F1 - Charles Leclerc : “Essere in Ferrari è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di girare con la Rossa” : Inutile negarlo, Charles Leclerc è una delle attrazioni della presentazione della nuova Ferrari SF-90 che ha avuto luogo quest’oggi a Maranello. Il vernissage della Rossa, che punta al successo del titolo iridato, è qualcosa che ha catalizzato l’attenzione di tutti ed è logico che i piloti siano i più coinvolti. Il monegasco è entusiasta perché cosciente di avere una grande occasione a soli 21 anni ma nello stesso è consapevole che ...

F1 - Nicolas Todt non ha dubbi : “Leclerc sarà campione del mondo nel giro di qualche anno” : Il manager francese è convinto che il pilota monegasco possa vincere il titolo nell’arco di poche stagioni E’ riuscito a portarlo alla Ferrari dopo solo un anno di Formula 1, concluso in maniera positiva con ottime prestazioni e risultati sorprendenti. LaPresse/Photo4 Nicolas Todt si gode adesso l’arrivo di Charles Leclerc a Maranello, gettando le basi tuttavia per un lavoro ancora più complesso: farlo volare basso senza ...

F1 – Tutti contro Sebastian Vettel - Button non risparmia pungenti critiche : “Leclerc potrebbe spingerlo a…” : Si prospetta una stagione difficile per Vettel secondo l’analisi di Button, convinto che Leclerc metterà in difficoltà il tedesco Prima Nico Rosberg, poi anche Jenson Button. Arrivano feroci critiche nei confronti di Sebastian Vettel, chiamato nel prossimo Mondiale di Formula 1 a regalare alla Ferrari un titolo mondiale che manca da più di dieci anni. photo4/Lapresse L’arrivo di Leclerc però potrebbe giocare un brutto ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Leclerc - la sua prima stagione in Ferrari sarà un vero spartiacque'. Ecco perché : "La Red Bull ha cambiato totalmente la sua politica dopo Vettel " ha concluso il nostro interlocutore " i quattro Mondiali di Seb hanno convinto i vertici della squadra che non fosse più necessario ...

F1 - Giovinazzi mette le cose in chiaro : “non mi interessa ciò che ha fatto Leclerc in Alfa-Sauber” : Il pilota pugliese ha sottolineato come il suo obiettivo non sarà quello di migliorare i risultati ottenuti da Leclerc in Alfa-Sauber La prima stagione di Antonio Giovinazzi in Formula 1 sta per cominciare, il pilota pugliese infatti sarà il compagno di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber nel Mondiale 2019 di Formula 1. photo4/Lapresse Un’occasione da non sprecare per il driver italiano, già concentrato sul proprio lavoro da svolgere e non ...