Le Maire - recessione Italia è minaccia per Francia : "Parliamo tanto di Brexit ma non abbastanza della situazione Italiana e dell'impatto che avrà sulla crescita europea". Così Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia francese che vede la recessione Italiana come una grande minaccia per il suo Paese. Per il titolare del dicastero dunque la situazione economica Italiana inciderebbe sulla Francia, e sull'...