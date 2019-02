huffingtonpost

: L'avvertimento di Putin: ''Se gli Usa piazzeranno i loro razzi in Europa, risponderemo immediatamente' - HuffPostItalia : L'avvertimento di Putin: ''Se gli Usa piazzeranno i loro razzi in Europa, risponderemo immediatamente' - lucam_68 : RT @moro_thomas: Da Hilter a Putin, passando per Kim Jong-un, un unico virus rischia di contagiare il mondo e mettere in pericolo la democr… - tamangha : RT @moro_thomas: Da Hilter a Putin, passando per Kim Jong-un, un unico virus rischia di contagiare il mondo e mettere in pericolo la democr… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Se gli Stati Unitia corto e medio raggio in, la Russia risponderà "immediatamente". È questo il senso delle parole pronunciate dal presidente Vladimirnel suo discorso al Parlamento riunito. La Russia, ha continuato, non ha intenzione di dislocare per prima i missili vietati dal trattato Inf - abbandonato ufficialmente dagli Stati Uniti il 2 febbraio - nei Paesi europei. Ma se gli Usain" la Russia "risponderà". La contromisura, secondo il presidente russo, sarebbe necessaria per proteggere la sicurezza nazionale, in modo "speculare e asimmetrico", dato che a finire nel mirino non saranno solo istessi "ma i centri dove si prendono le decisioni a livello politico".Il presidente russo ha denunciato che gli Stati Uniti hanno in programma il dislocamento di missili in grado di colpire ...