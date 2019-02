Lavoro | in Europa ci sono 3 | 8 milioni di posti liberi | ecco le competenze più richieste

Inter - Marotta al Lavoro su una squadra competitiva in Europa - da Modric a Chiesa (RUMORS) : L'Inter è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Anche per questo motivo la società nerazzurra non ha fatto nulla in questa sessione di calciomercato appena conclusa. I dirigenti, infatti, non hanno voluto intaccare l'attuale bilancio visto che a giugno il club uscirà dal settlement agreement siglato con la Uefa e sarà libero dai vincoli del fair play finanziario. Questo non vuol dire che potrà spendere e spandere ...

Viaggi in Europa - chi si sposta di più per Lavoro o vacanza – infografiche : Viaggi in Europa, chi si sposta di più per lavoro o vacanza – infografiche Gli italiani Viaggiano decisamente poco in proporzione al proprio PIL. E’ perchè siamo un Paese di persone diffidenti verso ciò che è straniero o perchè l’Italia ha già molto da offrire? La questione è complessa perchè seguendo i dati Eurostat abbiamo esaminato sia i Viaggi di piacere, come vacanze o visite ad amici e parenti, sia quelli ...

PageGroup - cresce fiducia in mercato Lavoro ma resta la più bassa d’Europa : Roma, 22 gen. (Labitalia) - La fiducia nel mercato del lavoro aumenta rispetto allo scorso anno, ma[...]

Pd del Lavoro e dell'Europa - basta con i vedovi : Il governo Lega – M5S, nato con un contratto a causa del ritiro politico del Pd e affermatosi poi come ogm politico, oggi è politicamente sempre più controverso e in bilico. Ma non cadrà. Litigano su tutto: su Tav, trivelle, reddito di cittadinanza, lavoro, Tap, immigrati, condoni, perfino sulla cannabis. Un governo in disaccordo su tutto ma che andrà avanti.Gli italiani, giorno dopo giorno, stanno scoprendo ...

Jaguar Land Rover e Ford - previsti tagli per migliaia di posti di Lavoro in Europa : Il nuovo anno parte male per migliaia di dipendenti del gruppo Jaguar Land Rover (JLR): la multinazionale inglese, infatti, è pronta a lanciare un piano di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare la redditività. E, inevitabilmente, ci andranno di mezzo i lavoratori: saranno ben 4.500 i dipendenti dell’azienda che perderanno il posto (l’azienda ne conta globalmente 43 mila, per la maggior parte dislocati nel Regno Unito). Colpa della ...

Europa chiude in forte rimonta. Lavoro Usa e Powell rassicurano : Il balzo del numero dei nuovi impieghi creati in dicembre negli Stati Uniti (312.000, quasi il doppio delle stime) e le parole del governatore della Federal Reserve hanno ridato fiato agli investitori dopo lo scivolone di ieri. Si infiamma il petrolio. A Piazza Affari vola Saipem...

Europa chiude in forte rimonta - dati Lavoro Usa e Powell rassicurano su economia : Il balzo del numero dei nuovi impieghi creati in dicembre negli Stati Uniti (312.000, quasi il doppio delle stime) e le parole del governatore della Federal Reserve hanno ridato fiato agli investitori dopo lo scivolone di ieri. Powell ha promesso pazienza sul rialzo dei tassi, flessibilità a cambiare la condotta di politica monetaria al mutare delle condizioni e ha escluso di poter dare le dimissioni qualora gli venissero chieste da ...

Wall Street vola con Powell e dati Lavoro Usa - scatta l'Europa : Anche i dati su manifatturiero e servizi in Cina a dicembre contribuiscono al tentativo di rimbalzo. Il petrolio recupera e favorisce i rialzi del comparto. A Milano bene anche le banche. Negli Stati Uniti creati in dicembre 312.000 posti di lavoro (ben sopra le stime) mentre il tasso di disoccupazione è salito a sorpresa al 3,9% dal 3,7% di novembre...

Mattarella - attesa per il discorso di fine anno : tra i temi Europa - Lavoro - diritti e ruolo del Parlamento : Sarà un discorso breve, meno di 15 minuti, quello del presidente della Repubblica. Rivolto più ai cittadini che alla politica. Pronunciato, quest'anno, nello studio personale della Palazzina, in cui lavora abitualmente, e non in quello alla Vetrata . L'intervento di Sergio Mattarella in diretta televisiva è molto ...