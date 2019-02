L’Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2 a 0 nella partita di andata degli ottavi di

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dalL’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

Gimenez e Godin - per la Juve sono… (Uru)guay : L’Atletico Madrid smonta i bianconeri : I due giocatori uruguaiani confezionano il 2-0 con cui l’Atletico Madrid stende la Juventus al Wanda Metropolitano, per i bianconeri si fa durissima La prima volta non si scorda mai, non la dimenticherà certamente nemmeno la Juventus. Josè Gimenez e Diego Godin a segno nella stessa partita, una coincidenza mai successa da quanto i due giocatori uruguaiani vestono la maglia dell’Atletico Madrid. AFP/LaPresse Un uno-due ...

Juventus : ecco i precedenti contro L’Atletico Madrid : La Juventus sfiderà la terza volta nella storia l’Atletico Madrid e cerca la sua prima vittoria contro i Colchoneros, potendo contare su Cristiano RonaldoJuventus / ATLETICO Madrid / CHAMPIONS LEAGUE – Mancano poche ore al grande appuntamento con uno degli ottavi di finale della Champions League 2018/19 più incerti usciti nel sorteggio. Al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid di Simeone ospiterà la Juventus di Massimiliano ...

Il Museo del Torino invita L’Atletico Madrid in vista del ritorno in Champions : l’Atletico Madrid si presenterà in Italia il 12 marzo per disputare il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League con la Juventus. Per l’occasione, i Colchoneros sono stati invitati dal Torino a visitare Villa Claretta, il luogo in cui da anni sono ospitati i ricordi di 113 anni di storia granata. Simeone, rinnovo […] L'articolo Il Museo del Torino invita l’Atletico Madrid in vista del ritorno in Champions è stato ...

La Juventus sfida L’Atletico Madrid : bianconeri favoriti : Quote scommesse Atletico Madrid Juventus – La Juventus scende in campo al Wanda Metropolitano di Madrid con i quarti nel mirino. I bianconeri sono in leggero vantaggio nella sfida con l’Atletico nelle quote degli scommettitori sulla piattaforma di betting Bet365 Italia. Nel dettaglio, il successo degli uomini di Allegri vale 2,87 volte la posta scommessa, contro il […] L'articolo La Juventus sfida l’Atletico Madrid: ...

Paulo Dybala pronto alla battaglia : “sappiamo come gioca L’Atletico Madrid di Simeone” : Paulo Dybala sa bene cosa aspettarsi dalla gara che la sua Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid di Simeone domani sera “Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada, e non ci sono mai partite facili“. Lo dice Paulo Dybala parlando della sfida degli ottavi di Champions tra la Juventus e l’Atletico Madrid in un’intervista al sito ufficiale della Uefa. “Sappiamo già ...

Savic-Juventus - non solo sul campo : Paratici tratta con L’Atletico Madrid : Savic-Juventus – La Juventus continua a sondare il mercato per un difensore centrale: piace Stefan Savic, 28enne montegrino in scadenza nel 2020 con l’Atletico Madrid. La vecchia signora continua a studiare il mercato dei difensore per rinforzare la propria rosa con un altro centrale di livello internazionale. Tra i principali obiettivi c’è sempre Savic dell’Atletico […] More

Juve senti Capello : “attenzione alL’Atletico Madrid - la vera favorita è il City di Guardiola” : Fabio Capello vede il City come grande favorita per la vittoria della Champions League, la Juventus ha un grande ostacolo da superare già agli ottavi ”Che Ronaldo mi aspetto con l’Atletico? Ho visto l’altro giorno che voleva segnare a tutti i costi e poi è uscito…Ho visto un Ronaldo molto determinato e poi io che ho vissuto come Real Madrid il derby contro l’Atletico è qualcosa che senti dentro in maniera ...

La Juventus nella tana delL’Atletico Madrid : come seguire la gara : Dove vedere Atletico Madrid Juventus in Tv e streaming – Primo appuntamento decisivo della stagione per la Juventus, che mercoledì sera affronterà l’Atletico Madrid allo stadio “Wanda Metropolitano”, nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Scudetto 2006, l’11 marzo l’esame del ricorso della Juventus Dove vedere Atletico Madrid Juventus […] L'articolo La Juventus nella tana dell’Atletico ...

Liga - L’Atletico Madrid vince col minimo sforzo : adesso testa alla Juventus : Liga, l’Atletico Madrid ha vinto senza impressionare particolarmente: 1-0 per i colchoneros con rete di Griezmann contro il Rayo Vallecano Vittoria in Liga per l’Atletico Madrid, euro-rivale mercoledì prossimo della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La squadra del ‘Cholo’ Simeone ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano nel derby di Madrid valido per la 24esima giornata della Liga spagnola. A regalare i 3 ...

Juventus - L’Atletico Madrid fa paura : successo sul campo del Vallecano : Si è giocato un turno molto importante valido per la Liga spagnola, in campo l’Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus per gli ottavi di finale di Champions League, partita in programma mercoledì. La squadra di Simeone riscatta le due sconfitte consecutive in campionato e vince sul campo del Vallecano, decide una rete di Griezmann, il francese rappresenta sicuramente il calciatore più pericoloso per la squadra di ...

Juventus - verso L’Atletico Madrid : Costa c’è - ballottaggio Emre Can-Khedira-Bentancur : L’attesa è quasi finita, la Juventus può iniziare a preparare la supersfida europea contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera senza più ostacoli davanti e con tante buone notizie. Douglas Costa è recuperato, Allegri può così chiudere la porta di un’infermeria vuota ad esclusione di Rugani, le cui condizioni andranno valutate da qui a mercoledì, e del lungodegente Cuadrado che ne avrà ancora per parecchio tempo. Insomma i bianconeri arrivano ...

Bale - il gesto dell’ombrello contro L’Atletico Madrid costa caro : il gallese rischia 12 giornate di squalifica : Gareth Bale rischia una lunga squalifica. L’esterno del Real Madrid rischia fino a 12 giornate di stop per il gesto dell’ombrello fatto contro l’Atletico Madrid “gesto osceno e disdegnoso”, con queste parole la Liga ha descritto l’esultanza di Gareth Bale dopo il gol del definitivo 1-3 contro i rivali dell’Atletico Madrid. L’esterno gallese ha pensato bene di mostrare ai tifosi Colchoneros il ...

Rinnovo Simeone - alL’Atletico Madrid fino al 2022 : Addio Inter : Rinnovo Simeone – Diego Pablo Simeone ha rinnovato con l’Atletico Madrid. Lo ha annunciato, con un videotweet, lo stesso club ‘Colchonero‘, mettendo fine una volta per tutte alle voci su una possibile partenza a fine stagione dell’allenatore di origini argentine. Rinnovo Simeone, Addio Inter Il nome del Cholo Diego Pablo Simeone era stato anche accostato più […] L'articolo Rinnovo Simeone, all’Atletico ...