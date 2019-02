L' Atletico batte la Juventus | Szczesny evita guai peggiori | Ronaldo in ombra

Blastingnews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L'Madrid ha battuto laper 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato difficile da pronosticare, anche se l'al Wanda Metropolitano è sempre stato un osso duro. Ma anche difficile da ribaltare, perché i Colchoneros hanno messo in mostra una fase difensiva scintillante. E non è un caso che i due gol grazie ai quali l'mette un piede nella porta che si affaccia sui quarti di finale portino la firma dei due difensori centrali, Gimenez e Godin, autentici baluardi a difesa della fortezza bianco-rossa. Dall'altra parte unasbarcata a Madrid troppo timorosa, che scende in campo con l'obiettivo di non subire gol e finisce per schierare Chiellini centravanti per gli ultimi assalti.Dopo il 2-0 con cui l'regola e ridimensiona i bianconeri, dunque, la squadra di Allegri dovrà andare a caccia dell'impresa tra tre ...