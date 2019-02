L' Amica Geniale riparte da Port' Alba | l' antica porta di Napoli scelta per le riprese

Da Alba ad Alice Rohrwacher - alla regia della seconda stagione de L’Amica Geniale non solo Saverio Costanzo : La notizia non è stata confermata ufficialmente da Wildside, che produce la serie, ma la fonte è più che attendibile: alla regia della seconda stagione de L'amica Geniale ci sarà anche Alice Rohrwacher e non solo Saverio Costanzo. Il regista delle prime quattro puntate ispirate all'omonimo romanzo di Elena Ferrante sarà affiancato dalla Rohrwacher alla regia di Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù che ...

Ora due registi per 'L'Amica geniale' - boom di film musicali dopo i Queen : boom di film musicali in arrivo dopo il successo di "Bohemian Rapdsody", l'unico problema saranno però i diritti per le musiche. Vedremo sullo schermo, tra i tanti, John Lennon, David Bowie e Celine ...

Elena Ferrante - l’Amica Geniale che ascolta Claudio Baglioni : Da "La vita è adesso" a "Una favola blu", passando per altri brani più o meno famosi di Claudio Baglioni: viaggio dentro le canzoni del direttore artistico del Festival di Sanremo che hanno ispirato Elena Ferrante, l'autrice della saga best seller "L'amica geniale", serie tv di Saverio Costanzo.Continua a leggere

Nuovi casting per comparse de L’Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio - dove e come partecipare : Dopo una prima tornata di selezioni, arrivano Nuovi casting per comparse de L'Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio, stavolta ospitati dal parco giochi Edenlandia. La serie diretta da Saverio Costanzo, coprodotta da Rai Fiction, HBO e TIM Vision, torna con una seconda stagione che sarà l'adattamento del secondo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. La serie cambierà dunque nome, prendendo il titolo del romanzo ...

L'Amica Geniale - produzione cerca nuove comparse : martedì 5 febbraio i provini a Napoli : La serie televisiva L'Amica Geniale, diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante, cerca nuove comparse per la sua seconda stagione. La serie ha riscosso un enorme successo, raggiungendo circa 7 milioni di telespettatori. Il primo volume mandato in onda in televisione ha ripercorso l'intensa storia di amicizia tra Raffaella Cerullo (detta "Lila") ed Elena Greco, interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti ed Elisa Del ...

Casting ancora aperti per la serie TV 'L'Amica Geniale' e per un video musicale : Sono attualmente ancora aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse di varie età per realizzare la seconda stagione della celebre serie televisiva dal titolo L'Amica Geniale, tratta dai romanzi della nota scrittrice Elena Ferrante. Sono inoltre tuttora in corso i Casting per reperire varie figure, tutte di età giovanile, per la realizzazione di un importante video musicale, le cui riprese verranno poi realizzate prossimamente tra ...

Un murales per Lila e Lenù : intervista al fotografo de 'L'Amica geniale' : Hanno visto le mie foto, gli sono piaciute, mi hanno introdotto all'ufficio stampa italiano e così sono entrato nel mondo delle due amiche». Eduardo Castaldo - Egitto Tahrir Square 2011 Da foto ...

De Luca : ambulatorio nell'ex cinema del rione dell''Amica geniale' : Nel rione Luzzatti 'c'è un vecchio cinema abbandonato, il Rivoli. La Regione ha deciso di investire 2 milioni di euro per realizzare un poliambulatorio'. Lo ha annunciato il presidente della Regione ...

'L'Amica geniale' - nel Rione Luzzatti di Napoli arriva anche un murales dedicato a Lila e Lenù : I turisti che arrivano da tutto il mondo in Italia per vedere i luoghi de ' L'amica geniale ' , il romanzo poi diventato fiction di Elena Ferrante, da oggi avranno una location in più. Ad accogliere ...

I casting de L’Amica Geniale 2 iniziano all’Auchan di Giugliano : in migliaia in fila per avere un posto nella serie : I primi casting de L'Amica Geniale 2 hanno preso il via oggi e si terranno anche domani dall'Auchan di Giugliano. L'annuncio si è diffuso nei giorni scorsi sui siti e sui social e tanto è bastato a creare scompiglio nel centro commerciale dove si sono recati in migliaia per prendere parte alla serie tv come comparsa. La produzione è a caccia di comparse dai 6 ai 12 anni e dai 18 ai 65 anni, senza tatuaggi e piercing e che siano disposte a ...

Classifica iBuk - Top 10 : 'L'Amica geniale' è stato il libro più venduto lo scorso anno : Il 2018 è stata un’annata ricca di novità in campo letterario. Nella Classifica dei libri più venduti si confermano diverse voci note ed anche la voglia di storie che lasciano spazio alle aspirazioni personali. In base alla Classifica iBuk relativa allo scorso anno, viene premiata dai lettori la narrativa italiana, ma c'è anche spazio per le biografie e le nuove tendenze. Le classifiche dei libri più venduti vengono elaborate dal Servizio ...

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

L'Amica Geniale : al via i casting comparse per la seconda stagione : Visto il grande successo della prima serie de “L’amica Geniale“ tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è stata confermata la messa in onda della seconda serie che avrà come titolo “Storia del nuovo cognome”. Il titolo è stato tratto dal secondo dei quattro romanzi di Elena Ferrante dal quale verrà tratta anche l'ispirazione per la stesura degli episodi della seconda serie. La prima serie, raccontata nel dettaglio grazie alla ...

Margherita Mazzucco : età e vita privata di Elena de L’Amica geniale. Chi é : Margherita Mazzucco: età e vita privata di Elena de L’amica geniale. Chi é Chi è Margherita Mazzucco e vita privata Margherita Mazzucco è l’attrice che ha interpretato Elena Greco da adolescente ne L’amica geniale. La fiction tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante ha riscosso un successo strepitoso. L’ amica geniale ha conquistato più di 7 milioni di spettatori e già prevede un seguito. La serie racconta l’amicizia tra ...