Lagerfeld cremato senza cerimonia Le ceneri disperse con quelle del suo grande amore

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Karlsaràcerimonie e le suesaranno probabilmentecondella madre e del suodi lunga data. Lo riferisce il suo brand di moda. "I suoi desideri saranno rispettati", ha dichiarato ad AFP un portavoce del marchio 'Karl', il giorno dopo la morte del leggendario designer all'età di 85 anni. Il 'Kaiser', noto per il suo umorismo tagliente, aveva a lungo insistito sul fatto che avrebbe preferito "morire" piuttosto che essere sepolto. "Ho chiesto di esseree di disperdere le miecondi mia madre ... edi Choupette (il suo gatto, ndr.), se muore prima di me", aveva dichiarato in una delle ultime interviste.aveva in precedenza annunciato che le suesarebbero state unite adel suo amante di lunga data, il dandy francese Jacques de Bascher, morto di Aids nel 1989.Il ...