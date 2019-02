L' aeroporto di Ciampino resta chiuso Voli dirottati su Fiumicino

Roma - stop voli all'aeroporto Ciampino : 22.30 Scoppia un incendio e il terminal delle 'partenze' all'aeroporto di Ciampino (Roma) domani chiuderà ai voli di linea che verranno spostati a Fiumicino. La chiusura dello scalo intitolato a Giovan Battista Pastine è stata dettata dalle mancate autorizzazioni di Enac e Asl, "nonostante le rilevazioni del Cnr sulla qualità dell'aria abbiano certificato una situazione di assoluta normalità", precisa Adr. Nello scalo Romano oggi si è ...

Roma : principio d'incendio all’aeroporto di Ciampino - disagi per i passeggeri : Caos alle ore di 8:00 di questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino a causa di un principio di incendio in un'area interrata che si trova sotto l'area duty free, utilizzata come magazzino ed in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il fuoco, che è stato peraltro spento dai Vigili del Fuoco in meno di un minuto, ha portato non poche preoccupazioni e diversi disagi per i passeggeri: dopo aver evacuato l’aeroporto ed aver bloccato alcune partenze ...

Roma : la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino : La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in relazione al rogo divampato stamani in un magazzino dell’aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per alcune ore. L'articolo Roma: la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino sembra essere il primo su Meteo Web.

L’aeroporto di Roma-Ciampino è stato in parte riaperto dopo l’evacuazione per la presenza di fumo : L’aeroporto di Roma-Ciampino è stato in parte riaperto dopo che, la mattina di martedì, era stato evacuato per la presenza di fumo. Ha riaperto per ora l’Aviazione Generale e l’area degli arrivi, mentre è ancora chiusa l’area delle partenze. I voli

Incendio all’aeroporto di Ciampino - ENAC : operatività in corso ripresa : “E’ in corso di ripresa l’operatività” dello scalo romano di Ciampino, “temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di Incendio“: lo rende noto l’ENAC, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L’Ente “invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la ...