L' Adaptive Controller di Microsoft può essere utilizzato in Metro Exodus con impostazioni

Microsoft presenta We All Win - il toccante spot dedicato all'Xbox Adaptive Controller : In America il Super Bowl è da sempre stato uno degli eventi più importanti e di successo, e naturalmente le varie compagnie (di qualunque settore) non vedono l'ora di sfruttare questo momento per farsi pubblicità. Microsft infatti utilizzerà l'intervallo del Super Bowl per mandare in onda il suo toccante spot (chiamato We All Win) dedicato al suo Xbox Adaptive Controller.Come riporta Polygon, parliamo di uno speciale Controller completamente ...