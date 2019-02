La SuperBike su Sky Sport con le voci di Vercellesi e Temporali

Il Mondiale SuperBike sbarca su Sky : in diretta per tre stagioni : dove vedere Superbike Tv streaming. Cresce l’attesa da parte degli appassionati di motori per l’inizio della stagione ormai davvero vicinissimo. E Sky ha in serbo un palinsesto davvero ricchissimo per accontentare tutti i suoi abbonati che non vedono l’ora di vivere l’adrenalina tipica delle due e quattro ruote. A Formula Uno e MotoGp, già da […] L'articolo Il Mondiale Superbike sbarca su Sky: in diretta per tre ...

Il Mondiale SuperBike arriva su Sky Sport per tre stagioni (e in chiaro su TV8) : Il Motul FIM SuperBike World Championship 2019 arriva su Sky Sport. Nel triennio 2019-2021, sarà infatti Sky Sport MotoGP l’unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi in pista: World SuperBike (13 Round) World SuperSport (12 Round) World SuperSport 300 (9 Round) Una novità che rende l’offerta dei motori di Sky Sport ancora più ricca e completa: tutti i principali campionati delle...

SuperBike in tv - le gare saranno in chiaro su TV8. L’offerta sportiva di Sky si amplia sempre di più : Aumenta l’offerta di Sky in chiaro per quanto concerne il mondo dei motori: nel 2019 infatti sbarcherà in chiaro anche la Superbike, che andrà ad affiancarsi a Motomondiale e Formula 1. Lo ha annunciato Remo Tebaldi, da poche settimane ai vertici di TV8 e Cielo, che punta ad ampliare l’offerta dei due canali. Tebaldi ha affermato a digital-news.it: “Nel 2019, avremo una offerta sportiva dedicata ai motori più ricca del solito. ...

