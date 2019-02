“La recessione dell’Italia è una minaccia per l' Ue” | dice la Francia

Brunetta a Tria : “La maggioranza è morta - il paese è in recessione!” : Renato Brunetta a Tria: “Non minimizzare il paese è in recessione, la maggioranza di governo non esiste più” «L’economia italiana è di nuovo in recessione e la colpa è (quasi) esclusivamente di questo Governo. Tecnicamente, l’Italia dovrebbe ufficialmente entrare in recessione il prossimo 31 Gennaio, quando l’Istat pubblicherà la stima preliminare del Pil relativa al quarto trimestre del 2018, che dovrebbe essere ...