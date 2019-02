wired

: La parola “negro” rimbalzata dai salotti tv ai muri di Melegnano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : La parola “negro” rimbalzata dai salotti tv ai muri di Melegnano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - BarbieXanax : @Il_Negro_ Potresti evitare la parola “ne*ro”? - 1Natsu01 : @Il_Negro_ Va bene, allora mi aspetto la querela da parte di Giacchetti per aver aggiunto “nulla” ad un’affermazion… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “È vietato scrivere che un negro è un negro”.di Vittorio Feltri. Il concetto è inserito in un ragionamento utilizzato per criticare quel “processo alle parole”, quei “comandamenti del politicamente corretto che stabiliscono quali sono i vocaboli leciti e illeciti”. E a supporto dell’operazione di riabilitazione dellavengono scomodati un po’ tutti, dagli “altissimi negri”, i watussi, fino alla poetessa Alda Negri. Nulla di nuovo. Del resto lo stesso Feltri aveva detto di chiamare gli omosessuali “ricchioni” non gay, che èinglese, né omosessuali, che è termine medico, ma “ricchioni” o “froci” in quanto lui usa i termini della gente. La gente, come vedremo poi, è una categoria troppo generica per non suddividersi in derive in cui le stesse parole espresse da Feltri vengono usate per insultare e anche ...