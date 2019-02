La modalità scura di Google Chrome per Android e WebView renderà scure anche le pagine web

MIUI 10 Global Beta introduce Mi Pay e la modalità scura per alcune applicazioni di sistema : Xiaomi sta introducendo la modalità scura in numerose applicazioni di sistema con il più recente aggiornamento di MIUI 10 Global Beta. L'articolo MIUI 10 Global Beta introduce Mi Pay e la modalità scura per alcune applicazioni di sistema proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 73 beta testa la modalità scura - aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro : La beta 73 di Google Chrome introduce la modalità scura, nuovi funzioni di sincronizzazione, supporto per Auto PiP e altro. L'articolo Google Chrome 73 beta testa la modalità scura, aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro proviene da TuttoAndroid.

Ecco come funzionerà la modalità scura di Android Q in tanti screenshot : Scopriamo come sarà l'aspetto della Dark Mode di Android Q attraverso una serie di screenshot che mostrano le varie applicazioni. L'articolo Ecco come funzionerà la Modalità scura di Android Q in tanti screenshot proviene da TuttoAndroid.

App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant : Nell'ultima versione beta di App Google, rilasciata nelle scorse ore, Google Assistant presenta delle card scure. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Come attivare la modalità scura su Facebook Messenger - la guida : Ricordate quando qualche giorno fa vi avevamo accennato circa la modalità scura su Facebook Messenger, attesa insieme ad altre novità con un grande aggiornamento? Il social network non si è sbottonato oltre sulla modifica grafica in questione, affermando si trattasse solo di un test Come un altro. Su Reddit, Come spesso accade, è, però, trapelato un metodo che tutti possono potenzialmente sfruttare per attivare la modalità scura su Facebook ...

Ecco come abilitare la modalità scura su Facebook Messenger grazie ai permessi di root : È possibile abilitare la modalità scura su Facebook Messenger su ogni smartphone, a patto che abbiate i permessi di root, Ecco come fare. L'articolo Ecco come abilitare la modalità scura su Facebook Messenger grazie ai permessi di root proviene da TuttoAndroid.

Scissa in almeno 4 punti la rivoluzione di Facebook Messenger : non solo modalità scura : Se ne parla già da qualche settimana, ma oggi 10 gennaio la modalità scura ed altre importanti novità per Facebook Messenger potrebbero diventare realtà per tanti utenti in Italia e in giro per il mondo. Dopo il nostro primo report di inizio 2019, infatti, da alcune ore a questa parte sembra essere stata avviata la distribuzione di un aggiornamento molto importante per l'applicazione, soprattutto da un punto di vista di "impatto visivo". Nel ...

Facebook Messenger mette alla prova la modalità scura in alcuni paesi e distribuisce la nuova versione dell’app : A breve potremmo scegliere un tema scuro per Facebook Messenger, dal momento che una versione incompleta dell'app di messaggistica è in fase di test con questa opzione in alcuni paesi. Il nuovo importante aggiornamento di Facebook Messenger è ora disponibile per una più ampia distribuzione di utenti Android. Il nuovo design, noto da mesi, ora è maggiormente focalizzato su chat e notizie. L'articolo Facebook Messenger mette alla prova la ...

Google Chrome testa la possibilità di saltare la pubblicità nei video PiP e la modalità scura : Stando a due nuovi commit. il team di sviluppatori di Google Chrome si sta preparando ad introdurre due importanti novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Chrome testa la possibilità di saltare la pubblicità nei video PiP e la modalità scura proviene da TuttoAndroid.

modalità scura (dark mode) su Android Q finalmente? Gli attuali piani di Google : La Modalità scura, meglio conosciuta come dark mode, sarà finalmente integrata in Andrid Q, versione del sistema operativo immediatamente successiva ad Android 9 Pie e attesa per la prossima primavera? La speranza degli utenti è molta e ora un ultimissimo indizio proveniente da Chromium e scovato nelle scorse ore dagli esperti di Android Police va proprio in questa direzione. In un thread di Chromium pubblico nelle scorse ore ma ora reso non ...

modalità scura di sistema in arrivo per Android Q - perlomeno secondo un membro di Google : Android Q potrebbe avere una Modalità scura di sistema di default. Ne parla un membro interno di Google su Chromium secondo il quale serve però che tutte le app abbiano già la dark mode nativa entro maggio 2019. L'articolo Modalità scura di sistema in arrivo per Android Q, perlomeno secondo un membro di Google proviene da TuttoAndroid.

modalità scura su Facebook Messenger per salvare la batteria? Primi test - a quando in Italia : La Modalità scura su Facebook Messenger è in procinto di diventare disponibile per gli utilizzatori dell'app di messaggistica del social network? A testimoniarlo sono i Primi test effettuati per il "dark mode" in più parti del mondo proprio a cavallo della fine del 2018 e con l'inizio di questo 2019. L'esperta Jane Machun Wong sul su profilo Twitter ha dato la lieta novella solo poche ore fa. Come testimoniato dal cinguettio di fine ...