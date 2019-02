La ministra Giulia Bongiorno ospite di #Corrierelive Diretta

Scuola - educazione alla sessualità : le parole della ministra della Salute - Giulia Grillo : La ministra della Salute Giulia Grillo, a margine della presentazione dello studio nazionale sulla fertilità al Ministero della Salute, ha parlato di educazione alla sessualità nelle scuole, sottolineando la necessità di dare ai giovani le opportune informazioni. La ministra ha spiegato come l’intenzione sarebbe quella di intraprendere un percorso comune, insieme al Ministero dell’Istruzione, in modo da poter insegnare ...

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Friuli Venezia Giulia - bufera social su due amministratori protagonisti di iniziative xenofobe : A Triste il vicesindaco Paolo Polidori si vanta su Facebook di aver gettato le coperte di un senzatetto, a Monfalcone l'assessore Massimo Asquini pubblica una filastrocca che denigra i migranti

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

