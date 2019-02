La legge funeraria della Lega per i nostri cari estinti

ilfoglio

: “No a cimiteri per soli islamici”. La legge funeraria per la Lega. - RedazioneTGF24 : “No a cimiteri per soli islamici”. La legge funeraria per la Lega. - LaPiKkO : RT @ilpopulista_it: LA DISCUSSIONE OGGI A PALAZZO PIRELLI Mazzoleni (Lega): “Animali d'affezione tumulati coi padroni, ripartizioni di comp… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Sì ai cani in tomba assieme ai padroni Regione: la nuova legge funeraria -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Nel giorno in cui ci ha lasciati Karl Lagerfeld abbiamo scoperto che la sua gatta Choupette era stata inserita nella linea ereditaria e ora “ha la sua piccola fortuna, è un’ereditiera, Choupette è una ragazza ricca”. Non è il primo, non sarà l’ultimo a farlo, è solo un segno del sentimento, e del no