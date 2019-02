La buonanotte d' oro di Georgina Il pigiama vale più di 2700 euro

ilgiornale

: @Manu_Pan86 Buonanotte e sogni d’oro! ???? - HamillHimself : @Manu_Pan86 Buonanotte e sogni d’oro! ???? - italyword_bot : Buonanotte!sogni d'oro... - Antonio09105181 : RT @jminne23: @Antonio09105181 Buonanotte e sogni d oro caro Antonio ??????????????? -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Anche le "buonanotti" fanno discutere, specialmente se sei un personaggio famoso che indossa un capo firmato. Questa volta è toccato aRodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.La fidanzata di Ronaldo e ildi Louis VuittonRodriguez, un paio di giorni fa, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae semi sdraiata accompagnato dal messaggio "Buenas noches". Un pensiero carino, semplice, ma che ha scatenato non poche polemiche per via dell'abito: undi Vuitton molto caro, dal prezzo di(1400per la parte sopra e 1300 per i pantaloni) come in molti si sono affrettati a sottolineare. Come al solito in questi casi il pubblico si divide tra chi critica e chi invidia, proprio come accade con la Ferragni, la moglie di Bonolis, etc.In molti hanno definito lo scatto "Uno schiaffo alla miseria" mentre altri, semplicemente, hanno scritto "Beata ...