La Bari che vota Lega a tavola con Salvini | 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare

Putignano - Bari - - Carnevale N'de Jos'r – balli maschere e gastronomia nei bassi del centro storico : Tutto questo avviene nel centro storico per 6 giorni alternati attraverso una miriade di attività d'intrattenimento, spettacoli, gastronomia tipica che si dirama lungo le suggestive vie disseminate ...

Osservatorio regionale banche imprese di economia e finanza di Bari nell'alleanza degli istituti meridionalisti "Contro le autonomie rafforzate che condannano il sud al ... : Aperta alle organizzazioni similari delle regioni del Sud Italia che ne condivideranno le finalità, l'alleanza produrrà ricerche e approfondimenti comuni sull'economia del Sud Italia e strategie ...

Bari - l'imprenditrice che ha fatto uccidere l'amante si chiude nel silenzio : in carcere non risponde a gip : Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Vincenza Mariani e suo genero Giuseppe Baccellieri, ingaggiato con 5mila euro dalla donna per l'omicidio del 51enne Michele Amedeo, netturbino dell'Amiu

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verdetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...

Raggi vuole il daspo per i visitatori barBari - e quelli che vivono a Roma? : (Foto: Getty Images) Non sarà un’impresa facile. Impedire a cittadini (solo stranieri?) di tornare non tanto in Italia quanto a Roma. Cioè di rientrare in città. Dopo che sono stati colti in fragranza o multati per averle mancato di rispetto. Magari per aver vandalizzato qualche monumento, aver grattato via un pezzetto di Colosseo, imbrattato le mura, cavalcato la ricca fauna che adorna le tante fontane della Capitale, sempre più spesso ...

Bari - paga il biglietto del treno a un migrante e racconta : 'Sono stato straniero anche io' : "Sono stato straniero anch'io e quando sei straniero, due occhi che ti guardano sono la tua salvezza". Commenta così Michele Ciavarella l'episodio che l'ha visto protagonista su un treno a Bari. Dopo ...

Juventus-Parma 3-3 e Reggina-Juventus 2-2 - l’incredibile analogia dei GOL di Barillà : due incornate IDENTICHE a distanza di 10 anni [VIDEO] : Antonino Barillà, 30 anni di Reggio Calabria, centrocampista del Parma, è tra i migliori protagonisti dell’ottima stagione degli emiliani in serie A dopo aver dato un grande contributo alla promozione un anno fa. Per Barillà stasera allo Stadium è arrivato il 2° gol stagionale dopo quello siglato all’Udinese nella prima gara di campionato. E’ il terzo gol della sua carriera in serie A: il primo era arrivato il 26 Aprile ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : definite le sedi dei tornei di qualificazione. L’Italia giocherà a Bari e Catania! : Sono state ufficializzate le sedi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini saranno impegnati in sei differenti località nel weekend del 9-11 agosto, le donne andranno invece in scena in sei Paesi diversi nel fine settimana del 2-4 agosto. Per ogni sesso sono previste sei Pool formate da quattro squadre ciascuna che si affronteranno tra loro una sola volta, la vincitrice di ogni girone ...

Martina ColomBari/ "Molestie? Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio - ma ho incontrato qualche orco..." : Martina Colombari e le molestie: "Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio, ma ho incontrato qualche orco...". Ed ecco come è andata

Landini eletto e subito in visita al Cara di Bari : "La Cgil sta con le persone che hanno bisogno - sempre" : Un ragazzo gli dice: "Adesso mi hanno portato qui a Bari. Mio figlio andava a scuola e ha dovuto cambiare. Noi non sappiamo dove andremo"

La Scuola Holden di Baricco diventa un corso di laurea triennale : tra le sette discipline anche Armonia e Instabilità : sette discipline, tre anni, una laurea: la Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino lancia un corso equipollente a una laurea triennale: Holden Academy Contemporary Humanities, the Writing Program.

Bari - si fingeva finanziere per vendere riviste giuridiche agli imprenditori : arrestato 40enne : Minacciava le vittime di controlli fiscali per vendere le riviste dal costo di cento euro l'una. Appello della guardia di finanza a denunciare chi promette di eludere controlli o minaccia sanzioni