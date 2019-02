Konami comunica il calendario della terza giornata dalla eFootball Pro League

gamerbrain

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il 23 febbraio, a partire dalle ore 16:00, si disputeranno gli incontridel primo campionato esport riservato ai club calcistici professionisticiDigital Entertainment B.V. ed.Pro, hanno annunciato la data, gli orari e la locationdi campionato.Pro. I match.Pro, con la telecronaca dal vivo di Andy May, Diego Lorijn e Yos Sonneveld, si disputeranno negli Highvideo Studios di Barcelona (Spagna).Qui di seguito il programmache si giocherà sabato 23 febbraio (fuso orario italiano)Boavista FC vs AS Monaco: 16:00 FC Schalke 04 vs FC Nantes: 16:50 FC Barcelona vs Celtic FC: 17:40 Tutti i match verranno trasmessi in diretta streaming sui canali ufficiali.Pro, così come sul canale YouTube ufficiale di ...