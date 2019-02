Juventus | il messaggio speciale di Khedira per i tifosi e la squadra

La Juventus manda un messaggio a Paul Pogba - : Impossibile a gennaio, l'affare non si annuncia semplice neppure per l'estate, anche se a sbilanciarsi in favore dell'arrivo di un secondo campione del mondo a Torino dopo Blaise Matuidi è Paul o ...

Juventus - Massimiliano Allegri ed il messaggio social : “quando c’è fango - dobbiamo sporcarci le mani” : Juventus, Massimiliano Allegri ha affidato a Twitter il proprio pensiero post-derby vinto contro il Torino grazie a CR7 “Quando c’è un po’ di fango, bisogna sapersi sporcare le mani. Bravi a ottenere un’altra vittoria in una partita che per tutto l’ambiente vale più di tre punti! #finoallafine“. Questo il messaggio del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, via twitter dopo il successo per 1-0 nel ...