Juve | senti Canini | ' Si vedeva che Allegri era uno da grande squadra'

Juve - senti Deschamps : 'Il ritorno di Pogba? Tutto può succedere' : Didier Deschamps , c.t. della Francia campione del mondo, ha parlato a Sky Sport : 'Se tornerò in Serie A? Non lo so ancora, posso dire che sto benissimo con la Nazionale, abbiamo ancora obiettivi importanti come il prossimo Europeo. In Italia ho ...

Roma - senti Del Piero : 'Zanillo ha un futuro incredibile - alla Juve...' : In occasione dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, l'ex numero 10 della Juventus si è soffermato sul giovane talento della Roma: 'Da qui al diventare quello che potrebbe diventare ci sono dei ...

Juve senti Capello : “attenzione all’Atletico Madrid - la vera favorita è il City di Guardiola” : Fabio Capello vede il City come grande favorita per la vittoria della Champions League, la Juventus ha un grande ostacolo da superare già agli ottavi ”Che Ronaldo mi aspetto con l’Atletico? Ho visto l’altro giorno che voleva segnare a tutti i costi e poi è uscito…Ho visto un Ronaldo molto determinato e poi io che ho vissuto come Real Madrid il derby contro l’Atletico è qualcosa che senti dentro in maniera ...

Juventus - senti Griezmann : «Vogliamo la finale di Champions» : LA CHAMPIONS - Poi, ha aggiunto, sulla corsa alla Champions: " Abbiamo giocatori che hanno gia' giocato finali della massima competizione europea, oltre che di Europa League e Coppa del Mondo. Siamo ...

Juve - senti Wenger : 'Ramsey colpo grandioso - brutta perdita per l'Arsenal' : Arsene Wenger , ex tecnico dell' Arsenal , ha parlato del trasferimento di Aaron Ramsey alla Juventus a margine di Laureus Sport for Good : 'Sarà una brutta perdita per l'Arsenal, ma per Ramsey questa è un'opportunità interessante. E' un calciatore grandioso, non ne trovi molti in quel modo a centrocampo. Sarà un innesto ...

Juve - senti Nedved : “Champions? Ecco la verità. Su Dybala dico che…” : Juve Nedved- Come riportato su “SportMediaset.it“, Pavel Nedved ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla seconda parte di stagione, focalizzando la sua attenzione su Paulo Dybala e sul discorso Champions League. Il dirigente bianconero ha lanciato acqua sul fuoco, evitando di definire la sfida contro i Colchoneros l’unico pensiero bianconero delle […] L'articolo Juve, senti Nedved: ...

Napoli e Juve su Kouamé : 'Sono tranquillo. Ho sentito Piatek e...' : Cercato da Napoli e Juve , Christian Kouamé , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pari col Sassuolo : 'Anche l'anno scorso a Cittadella abbiamo deciso di non dire niente con il nostro procuratore. Noi pensiamo soltanto alla squadra dove giochiamo. Sono sempre stato ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Supercoppa italiana 2019 - Juventus : assenti e disponibili : La squadra è rientrata nella notte da Bologna e stamani si è ritrovata al centro sportivo della Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno. Dybala: "Pogba? Tutti lo vorrebbero"

Juve - senti Bernardeschi : 'Con Bologna e Milan non si può sbagliare' : "Sono due partite completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo, quello di vincere le due competizioni - ha aggiunto il numero 33 ai microfoni di Sky Sport -. Le affrontiamo in ...

Juve - senti Klopp : "Bianconeri favoriti per vincere la Champions" : Juergen Klopp EPA Schietto, diretto, spontaneo. Jürgen Klopp non si smentisce mai. In Premier League ha preso il largo con il Liverpool, primo a +6 dal Tottenham secondo e +7 dal Manchester City terzo,...

Juve - senti Courtois : 'Ronaldo è insostituibile' : Ma lui non è più qui, quindi è tempo di pensare ad altri giocatori, come ha fatto Bale nelle semifinali, della Coppa del Mondo per Club ndr,. Tocca a loro segnare i gol che segnava Ronaldo. Se saremo ...

Juventus - Bernardeschi salta l'Atalanta : risentimento agli adduttori della coscia destra : TORINO - Ancora problemi fisici per Federico Bernardeschi . Oggi l'attaccante della Juventus , nel lavoro post gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le ...

De Rossi : 'La Juventus? Sentiamo tanta pressione addosso' : ROMA - ' Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi uomini, gente che ha in testa dalla mattina alla sera il risultato della domenica dopo. E' questo quello che ho imparato dai ...