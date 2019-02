Italiani pazzi per l' Egitto | mare | crociere e anche itinerari religiosi

Silvio Berlusconi ospite da Barbara d'Urso : 'Gli Italiani sono impazziti' : Il Presidente di Forza Italia si è mostrato e detto preoccupato per ciò che sta succedendo attualmente in Italia, ma non solo, una situazione precaria che coinvolgerebbe tutto il mondo. Il pensiero ...

Berlusconi : «Gli Italiani sono impazziti - mi votano solo 5 o 6 su 100» : Lo ha detto il leader di Forza Italia ospite di «Pomeriggio Cinque». «Hanno affidato l’azienda Italia a chi non la conosce, non ha lavorato o studiato, come Di Maio»

Berlusconi - show in tv da Barbara D'Urso : 'Italiani impazziti? A me solo 6 voti su 100' : Dentro c'é di tutto, dalla politica interna a quella estera, dalla Cina al Venezuela, dall'economia a Sanremo. Ma il leit motiv é 'la preoccupazione per l'Italia, dell'Europa e il mondo', confessa ...

"Italiani impazziti". Berlusconi-show in tv : come smonta il governo : L'ex premier ricorda l'età dorata, quando era lui a Palazzo Chigi, la politica fiscale era più leggera, le relazioni internazionali efficaci e vigorose. Poi, come un profeta inascoltato, snocciola ...

'Italiani impazziti'. Berlusconi-show in tv : come smonta il governo : L'ex premier ricorda l'età dorata, quando era lui a Palazzo Chigi, la politica fiscale era più leggera, le relazioni internazionali efficaci e vigorose. Poi, come un profeta inascoltato, snocciola ...

Silvio Berlusconi : "Italiani impazziti : mi votano 5/6 su 100" - Sky TG24 - : Il leader di Forza Italia attacca il M5s: "Hanno affidato l'azienda Italia a chi non la conosce, non ha lavorato o studiato, come Di Maio e gli altri al vertice". E aggiunge: "Non c'è maggioranza ...

Lo show di Silvio Berlusconi in tv : “Solo 5-6 Italiani su 100 mi votano - sono tutti pazzi” : show di Silvio Berlusconi, ospite di Pomeriggio Cinque: "Penso che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa, sono impazziti, solo 5-6 su 100 mi votano. Che cosa ha fatto Di Maio? Niente. E gli diamo in mano l'Italia? Siete tutti pazzi, gli italiani sono usciti di testa, siamo un popolo di matti".Continua a leggere

Berlusconi : 'Mi votano solo 6 su 100 - Italiani impazziti' : "Quando c'è da votare quanti votano Berlusconi? 5-6 italiani su 100, una cosa fuori dal mondo, gli italiani sono quasi tutti fuori di testa. Si guardino nello specchio..". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 su Canale 5. "Hanno affidato l'azienda Italia a chi non la conosce, non ...

Silvio Berlusconi show a Pomeriggio 5 : «Gli Italiani sono tutti pazzi». E rimprovera in diretta Barbara D'Urso : Ho ripreso a lavorare moltissimo, perché sono preoccupato per come sta andando il mondo. Per questo mi candido in Europa. Mi comprerò o affitterò una casa a Bruxelles '. Berlusconi poi rimprovera in ...

Berlusconi : 'Mi votano solo 6 su 100 - Italiani impazziti' : ... vogliono tutti la foto con me - ha continuato - e poi al momento del voto in quanti votano Berlusconi? Mi vergogno a dirlo, perché sono 5-6 italiani su 100 e mi sembra una cosa fuori dal mondo. ...

Silvio Berlusconi - lapsus a Pomeriggio 5 : 'Italiani impazziti - quanti votano per me'. Sondaggi - i veri dati : Mi sembra una cosa assolutamente fuori dal mondo'. Il 5/6% , ancora meno di quanto i Sondaggi ufficiali attribuiscono al Cav, cioè tra l' 8 e il 9% , senza contare l'eventuale plus garantito dalla ...

Silvio Berlusconi show a Pomeriggio 5 : «Gli Italiani sono tutti pazzi». E rimprovera in diretta Barbara D’Urso : Silvio Berlusconi ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ed è subito show. Il leader di Forza Italia esordisce dicendosi preoccupato per la situazione politica attuale: «sono molto preoccupato per quello che succede intorno a noi, ho 5 figli e 12 nipotini. Ho ripreso a lavorare moltissimo, perché sono preoccupato per come sta andando il mondo. Per questo mi candido in Europa. Mi comprerò o affitterò una casa a Bruxelles». Berlusconi poi ...

Silvio Berlusconi - lapsus a Pomeriggio 5 : "Italiani impazziti - quanti votano per me". Sondaggi - i veri dati : "Gli italiani sono impazziti". Silvio Berlusconi, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, si abbandona a una rivelazione sullo stato di salute di Forza Italia che ha riflessi drammatici: "Tutti mi conosco e mi vogliono salutare quando mi incontrano. Ma solo 5/6 italiani su 100 votano per me. Mi sem

Berlusconi : "Il Paese è in mano a Di Maio - gli Italiani sono tutti pazzi!" : Ospite di 'Pomeriggio Cinque', Silvio Berlusconi se la prende con gli italiani che hanno votato il Movimento 5 stelle. Il...