Isola | nuova puntata questa sera tra storie d' amore e tradimenti | protagonista Jeremias

L’Isola dei famosi cambia giorno della messa in onda : nuova programmazione : Isola dei famosi, Mediaset potrebbe cambiare (di nuovo) il giorno della messa in onda: le ultime news sulla programmazione L’Isola dei famosi potrebbe – di nuovo – cambiare giorno della messa in onda. A riportare le ultime news relative alla programmazione della prima serata di Mediaset è stato oggi il blog di davidemaggio.it. La puntata in […] L'articolo L’Isola dei famosi cambia giorno della messa in onda: nuova ...

LIVE Isola - 5^ appuntamento : Ariadna Romero è una nuova concorrente : Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019 La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto ...

Isola 14 : scontro tra Marina e Yuri - Jeremias e Soleil probabile nuova coppia : Domenica 10 febbraio è andata in onda su Canale 5 la terza puntata dell'Isola dei Famosi con l'ingresso di nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Due arrivi che non sono serviti a placare i malumori dei concorrenti, che subito dopo la puntata sono stati protagonisti di un brutto litigio. Isola, Marina La Rosa contro Yuri: 'Mi vuoi picchiare?' Marina La Rosa, la celebre Gatta Morta della prima edizione del "Grande Fratello", ha ...

Isola - spoiler del 13 febbraio : Ariadna Romero nuova naufraga - doppia eliminazione : Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende mercoledì 13 febbraio in prima serata su canale 5 e stando alle anticipazioni sull'Isola honduregna sbarcherà una nuova naufraga. Si tratta di Ariadna Romero, bellissima attrice e modella, diventata famosa grazie alla partecipazione nel film di Pieraccioni 'Finalmente la felicità'. Dopo l'ingresso di domenica scorsa di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, una nuova concorrente si aggiungerà quindi ...

Isola 2019 - Soleil e Jeremias nuova coppia? Il gossip dei naufraghi : Isola 2019, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si metteranno insieme? Esplode il gossip all’Isola 2019! I nuovi arrivati stanno animando le giornate dei naufraghi, che hanno già dichiarato Soleil e Jeremias nuova coppia del reality show! Quando non si ha molto da fare, e immaginiamo sia il caso dell’Isola dei famosi, è normale che si […] L'articolo Isola 2019, Soleil e Jeremias nuova coppia? Il gossip dei naufraghi proviene da ...

Chi è Soleil Sorge - nuova naufraga dell’Isola dei Famosi : Soleil Sorge è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. La modella è star di Instagram è sbarcata in Honduras in compagnia di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Classe 1994, Soleil è nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove è arrivata qualche anno fa in veste di corteggiatrice. Dopo aver sceso le scale dello show di Maria De Filippi, la modella ha immediatamente attirato l’attenzione dei due ...

L’Isola dei Famosi 2019 dice addio alle Polene e accoglie una nuova coppia di naufraghi : anticipazioni 10 febbraio : Ultima puntata domenicale per L'Isola dei Famosi 2019? Il reality di Canale 5 torna in onda oggi, 10 febbraio, con un altro appuntamento in cui scopriremo la sorte delle Polene. I mitici personaggi annunciati in conferenza stampa alla fine non hanno avuto il successo sperato e mentre Francesca Cipriani si è ritirata mestamente perché poco pronta a fare un'altra esperienza in Honduras, anche il Mago Otelma sembra che non ci sarà. Il Divino ha ...

Chi è Soleil Stasi? Sexy - bellissima e con due ex fidanzati tronisti : ecco la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Soleil Stasi è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 14: tutto ciò che c’è da sapere sull’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Grandi novità per la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 14 si preparano a sbarcare in Honduras. Tra nomination ed eliminazioni, ci saranno anche due nuovi naufraghi sulle spiagge di Cayos Cochinos. Oltre al grande ritorno di Jeremias Rodriguez, prima annunciato come ...

Isola - il mistero del Divino Otelma e una nuova resa dei conti (con la D’Urso) : Che fine ha fatto il Divino Otelma? Si tratta della domanda che ormai da giorni si fanno i fan dell’Isola dei Famosi. Lo scorso giovedì i telespettatori hanno assistito in diretta all’incidente che ha visto coinvolto il celebre mago e Francesca Cipriani. Durante una prova ricompensa i due ex concorrenti dello show, che presto potrebbero tornare in gara, hanno avuto qualche problema. Nel corso del gioco, forse per via dell’ansia ...

Arriva l'ufficialità : sarà Alvin l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei Famosi : Il 24 gennaio andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Alla guida del reality anche quest'anno ci sarà Alessia Marcuzzi che sarà accompagnata da due figure femminili nel ruolo di opinioniste: Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa del reality durante la quale è stato ufficializzato il cast e non sono mancate le sorprese. Ciò che nessuno si aspettava è che l'inviato non sarà Filippo Nardi ma ...