Isola dei Famosi – Chi è Karin Trentin? Età e curiosità sulla bella moglie di Riccardo

Isola dei Famosi 2019 - Grecia Colmenares : "Ero felice di tutto - è stata un'esperienza meravigliosa - non mi sono mai annoiata" : Eliminata alla quarta puntata della quattordicesima edizione, l'avventura a L'Isola dei Famosi dell'attrice venezuelana Grecia Colmenares è stata all'insegna dell'assoluta positività. Scordatevi, quindi, critiche o strascichi polemici.Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la celebre attrice di numerose telenovelas di produzione sudamericana, andate in onda su Rete 4 negli anni '80 e '90, ovviamente, ha riconosciuto le ...

Isola dei famosi - ex naufraga contro il reality : si parla ancora di canna gate : Isola dei famosi, parla Elena Morali: il suo pensiero sul canna gate e sull’edizione di quest’anno A commentare gli ultimi avvenimenti de l’Isola dei famosi c’ha pensato in queste ore l’ex naufraga Elena Morali. La showgirl, che si è sempre contraddistinta per essere una persona senza peli sulla lingua, ha usato in queste ore il […] L'articolo Isola dei famosi, ex naufraga contro il reality: si parla ancora di ...

Isola dei Famosi - tutti contro le sorelle Mihajlovi : Le sorelle Mihajlovi vengono convocate nel Covo dei Pirati e viene mostrato loro un video con le critiche di molti altri naufraghi che le accusano di essere poco partecipi alle attività di ...

Isola dei Famosi 2019 - Karin Trentini raggiunge il marito Riccardo Fogli per chiarire sul presunto tradimento : La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 in onda domani sera su Canale 5, che seguiremo come sempre in dieretta su Leggo.it, portà con sè tanti interrogativi. Primo fra tutti il...

Anticipazioni Isola dei Famosi : stasera all'isola anche la moglie di Riccardo Fogli : La sesta puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda oggi, 20 febbraio, in prima serata su Canale 5. A causa degli ascolti non troppo soddisfacenti del giovedì, Mediaset ha deciso di confermare anche questa settimana il reality show nella giornata del mercoledì, nella speranza che i dati auditel si possano risollevare. Questa collocazione risulta, al momento, confermata anche per il 27 febbraio, sempre in attesa di conoscere i dati auditel di ...

Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination : Giorgia Venturini torna a casa? : Isola dei Famosi 2019, sesta puntata diretta ed eliminato: Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni in nomination, chi tornerà a casa?

Soleil Sorge/ Video - la passione con Jeremias : 'Grazie a te ho...' - Isola dei Famosi - : Soleil Sorge conclude la sua settimana all'Isola dei Famosi 2019 lasciandosi alle spalle molte polemiche. E sulla passione con Jeremias Rodriguez... , Video,

Isola dei Famosi 2019 - le anticipazioni della sesta puntata : L'Isola dei Famosi è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio, nel ruolo di opinioniste, di Alvin, nel ruolo di inviato, e della Gialappa's Band.Isola dei Famosi 2019: le anticipazioni della sesta puntataprosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, le anticipazioni della sesta puntata pubblicato su TVBlog.it 20 febbraio 2019 07:49.

Daytime Isola dei Famosi 2019 : orario e dove vedere in streaming : Daytime Isola dei Famosi 2019: orario e dove vedere in streaming Diretta Daytime Isola dei Famosi 2019 Dopo un anno di attesa, qualche giorno fa (24 gennaio 2019) è iniziata la 14esima edizione de l’Isola dei Famosi, il famoso reality show in cui i concorrenti (vip) trascorrono i giorni su un’Isola deserta procacciandosi cibo e vivendo come veri e propri naufraghi. Alle redini del gioco, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Per ...

Atletico Madrid Juve per la Champions o L'Isola dei famosi? La tv del 20 febbraio : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Per chi ...

Isola dei Famosi 2019 : la moglie di Riccardo Fogli vola in Honduras. Perché? : Il comunicato stampa, diramato oggi, in occasione del sesto appuntamento dell'Isola dei Famosi 2019, in onda, domani sera, mercoledì 20 febbraio 2019, recita che "mentre Riccardo Fogli si trova in Honduras, in Italia si vocifera sul suo matrimonio e su alcuni presunti tradimenti da parte della moglie Karin Trentini che sbarca sull’Isola per dire la sua verità".prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: la moglie di Riccardo Fogli vola in ...

Isola dei Famosi - la Romero in lacrime per le domande spinte di Jeremias Rodriguez : All'Isola dei Famosi da quando sono arrivati i nuovi naufraghi sembra che i rapporti tra alcuni concorrenti di quest'edizione stiano andando di male in peggio. Jeremias Rodriguez, infatti, dopo una battuta un po' spinta ha fatto scoppiare in lacrime la nuova arrivata Ariadna Romero. Il fratello di Belen Rodriguez appena arrivato sull'Isola ha instaurato un rapporto molto intimo con Soleil Sorge, ma nelel ultime ore sembra essere davvero fuori ...

L’Isola dei Famosi shock - naufraga rischia la sterilità : il suo racconto : Isola dei Famosi, ex concorrente confessa: “Per il reality ho rischiato di non avere più figli” Ha rotto il silenzio sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTv una naufraga che a L’Isola dei Famosi ha partecipato in una delle precedenti edizioni, esattamente in quella di due anni fa. Trattasi di Nancy Coppola, che in una lunga intervista pubblicata nella rivista succitata, ha fatto una confessione drammatica ...

Gossip Isola dei Famosi : Riccardo Fogli si confronta con la moglie : Riccardo Fogli tradito dalla moglie Karin? La verità domani a L’Isola Riccardo Fogli, suo malgrado, ha fatto molto discutere per via dello scoop che ha fatto giorni fa il portale web Corona Magazine. Difatti, secondo il blog del popolare ex fotografo dei vip, Karin Trentini tradirebbe da ben 4 anni Riccardo Fogli. Un’indiscrezione che ovviamente ha scatenato un incredibile putiferio mediatico. Ma quale sarà la verità? Non è dato ...