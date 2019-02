Isola dei Famosi 2019 | sesta puntata in diretta | Giorgia Venturini eliminata

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata del 20 febbraio 2019 : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, elimianta con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata del 20 febbraio 2019 pubblicato su TVBlog.it 20 febbraio 2019 22:20.

L'Isola dei famosi - Elena Morali si scaglia contro Soleil : 'Si sta facendo pure i granchi' : Il ciclone Soleil Sorge non passa affatto inosservato a L'Isola dei famosi 2019. In questi giorni, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne sta tenendo banco in spiaggia per la sua bollente storia d'amore con Jeremias Rodriguez. I due dopo un timido avvicinamento iniziale, si sono poi lasciati andare alla passione travolgente scambiandosi dei baci super-infuocati. Ma il comportamento di Soleil ha attirato non poche critiche all'esterno, tra ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato : "Voglio sfidare Bettarini. Ho scritto un libro sull'Isola e vi svelo qualche gossip della scorsa edizione..." (Esclusiva Gossipblog) : Simone Barbato, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, conosciuto anche per essere stato il mimo di Avanti un Altro e di Zelig, ha scritto il libro Canto d'Honduras - Diario di un naufrago, ispirato proprio dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5.Noi di gossipblog abbiamo intervistato l'attore, comico, mimo e cantante lirico 38enne di Ovada, paese in provincia di Alessandria, che ci ha parlato, ...

Isola dei famosi - intoppo prima dalla puntata di questa sera - Riccardo Fogli e Sarah Altobello intossicati : La fame gioca brutti scherzi all 'Isola dei famosi 2019. Poco prima della diretta della sesta puntata di questa sera, i naufraghi Sarah Altobello e Riccardo Fogli hanno avuto una brutta intossicazione ...

L’Isola dei Famosi 2019 mette Riccardo Fogli a confronto con la moglie - e la coppia Jeremias-Soleil? Anticipazioni 20 febbraio : L'Isola dei Famosi 2019 torna in onda questa sera con una nuova puntata in cui il tema centrale sarà proprio l'amore o, se vogliamo, la passione scoppiata tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Alcuni pensano che l'arrivo dei due naufraghi e la loro storia sia qualcosa che ha avuto il merito di dare un po' di sprint al programma mentre altri li trovano di cattivo gusto e davvero fuori luogo soprattutto dopo l'arrivo dei video e delle foto dei ...

Isola dei Famosi - Elena Morali choc : «Soleil Sorgè? Si farebbe pure i granchi per apparire…» : Elena Morali al vetriolo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe risposto alle domande dei fan sulle stories di Instagram e l’argomento sarebbe stata proprio la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. E alla domanda su Soleil Sorgè, Elena avrebbe risposto in maniera piuttosto colorita: «Quella non ha capito che si sta ridicolizzando facendosi pure i granchi ma per non esser manco seguita». Non è tutto. ...

Isola dei Famosi - Grecia Colmenares svela tutti i retroscena : Da poco eliminata dall' Isola dei Famosi , Grecia Colmenares ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato tutti i retroscena tecnici del programma. Il racconto della regina delle ...

Isola dei famosi - Elena Morali-choc : "Chi sarebbe pronta a farsi" - la naufraga vip smascherata : E' uno spasso seguire le stories su Instagram di Elena Morali sull'edizione in corso de L'Isola dei famosi. L'ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality. Il giorno successivo all'eliminazione di Taylor Mega aveva postato una cosina tipo "Finalmente i telespettatori ti hanno risp

Isola dei famosi 2019 : Sarah e Riccardo mangiano bulbo e si sentono male : Nella puntata del daytime dell'Isola dei famosi (giorno 27 di permanenza) di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, è andata in scena una nuova lite tra i concorrenti. Stavolta protagoniste Ariadna Romero e Giorgia Venturini, con la prima che ha accusato la seconda di essersi presa una doppia razione di cibo (ai danni di Jeremias Rodriguez, rimasto senza pasto). Poco prima erano stati Stefano Bettarini e Jo Squillo a bisticciare, sempre per ...

Isola dei Famosi : Kaspar Capparoni ha avuto una crisi con la moglie : L’Isola dei Famosi gossip, parla la moglie di Kaspar Capparoni: “Abbiamo avuto una crisi” E’ in Honduras da circa un mese Kaspar Capparoni e, mentre la sua avventura a L’Isola dei Famosi prosegue, la moglie Veronica Maccarrone ha deciso di rompere il silenzio rilasciando una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, nel corso della quale l’attrice ha confessato ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega è - ancora - senza freni : "Io e il mio fidanzato lo facciamo 5 volte al giorno" : Anche se Taylor Mega è stata eliminata dall' Isola dei Famosi, si continua a parlare di lei, della sua vita e di quello che fa con il suo fidanzato, Tony Effe della Dark Polo Gang. Non che la sua vita ...

Diretta Isola dei Famosi : tra Luca - Marco e Giorgia il nuovo eliminato : nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi e con la partecipazione, dall'Honduras, di Alvin e in studio di Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Dopo l'eliminazione dal gioco di Yuri Rambaldi e la scoperta dell'Isola che non c'è da parte di Kaspar Capparoni, vediamo che cosa è successo durante la settimana. Sette giorni a suon di baci, infatti sull'Isola è scoppiato l'amore tra Soleil Sorge e Jeremias ...