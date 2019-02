Invernizzi Lega | “Pd e Forza Italia assenti in Aula” E il deputato di FI si infuria

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) “Visto che i colleghi delle opposizioni dicono che la maggioranza e il governo stanno affossando la democrazia, vorrei dire loro di venire in Aula a difenderla. Pd esono“. È l’accusa alla Camera di Cristiandella, dove è in corso la discussione sulla riforma dell’articolo 71 della Costituzione (leggi di iniziativa popolare). A stretto giro, la replica di Marco Marin di: “Non vale stare qui seduti a scaldare la sedia e a votare come automi”.L'articolo): “Pd ein Aula”. E ildi FI si: “Voi qui a scaldare la sedia, automi” proviene da Il Fatto Quotidiano.