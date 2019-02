Inventato dispositivo ' TreePol' che consentirà di trovare vita aliena su mondi lontani

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Un biologo olandese, Lucas Patty, hauno strumento capace di rilevare lavegetale a distanza anche di molti chilometri. Questo congegno, chiamato Spettropolarimetro, in futuro potrà rivelarsi fondamentale per cercare laa distanza, permettendoci così di trovarla con assoluta certezza "superando" le infinite distanze astronomiche.Lo strumento capace dilaPer adesso è solo un prototipo, ma è già funzionante e ha dato ottimi risultati. Ad inventarlo è stato il biologo olandese Lucas Patty della Università Vrije di Amsterdam. Lo strumento, chiamato spettropolarimetro, potrebbe consentire un giorno di rintracciare laextraterrestre sualieni.All'interno della sua ricerca, Patty descrive il funzionamento della sua invenzione. Essa si basa sul fenomeno della chiralità. In pratica i sistemi biologici come quelli vegetali ...