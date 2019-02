Inter | si complica il rientro di Keita

calciomercato

: @romatv @SerieA @OfficialASRoma @Inter_tr @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio Il calendario non é un problema .i… - robertocapitan9 : @romatv @SerieA @OfficialASRoma @Inter_tr @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio Il calendario non é un problema .i… - GGiglio99 : @mattiamaestri46 Io penso: 1. Juve 2. Napoli 3. Milan 4. Inter 5. Roma 6. Atalanta 7. Lazio Vincere La coppa Itali… - InterEPopolo : Più vedo il Milan e più vedo una squadra con dei dirigenti intelligenti. L'Inter invece umilia il suo giocatore più… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Balde non recupera per il Rapid Vienna e rischia di non esserci nella trasferta sul campo della Fiorentina , in programma domenica sera. Come riporta il Corriere dello Sport , il guaio muscolare che lo blocca da metà gennaio non è ancora del tutto risolto e l'non vuole correre rischi.