Inter | le mani su Ivan Rakitic | Accordo col Barcellona per 40 milioni di euro

Inter - domani visite mediche per Icardi : salta l'Europa League : MILANO - Controlli medici domani per Mauro Icardi . L'attaccante argentino dell' Inter si sottoporrà ad accertamenti dopo l'infiammazione al ginocchio destro rimediata nella scorsa settimana. Lo staff ...

Inter - nodo Pirelli per lo sponsor di manica : L’Inter cerca uno sponsor di manica, ma prima ci sarà da risolvere il nodo Pirelli. La società nerazzurra infatti deve fare i conti con l’attuale contratto di sponsorizzazione con l’azienda di pneumatici. Con l’ultimo rinnovo nel 2016, infatti, l’Inter ha concesso un accordo di esclusiva sulla divisa: nel contratto non esiste la possibilità di avere un […] L'articolo Inter, nodo Pirelli per lo sponsor di ...

Provvedimenti Daspo - Intervento del gruppo Manicomio Ultras di Ragusa : Il gruppo "Manicomio" degli Ultras di Ragusa interviene per dire la sua dopo i Provvedimenti Daspo presi a carico di alcuni tifosi e si dice attonito

Domani Mauro Icardi compie 26 anni : pace fatta con l’Inter : Forse per interessi economici alla fine Mauro Icardi-Wanda Nara faranno pace con l’Inter. La coppia a sorpresa si è presentata

Domani è la Giornata Internazionale del gatto : l’amico di famiglia : Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto e più dei cani. E Domani 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti loro e ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane. Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per ...

Fuga di notizie dagli Usa : pronto un Intervento umanitario in Venezuela : Da tempo, la crisi politica in Venezuela è anche una crisi economica e sociale. Gli aiuti umanitari dell'Onu sono ancora fermi al confine tra Colombia e Venezuela per ordine del presidente Maduro. ...

A Savona domani : Hot WInter Party con dj Zarin : Savona. domani sabato 16 dalle 16 alle 22 presso Myobar Miami Club in corso veneto HOT Winter Party con dj Zàrin,aperitivi e snack bar. Autore Articoli recenti

Inter - il Rapid è una sveglia per i nerazzurri : da domani... : La Gazzetta dello Sport parla della sfida di Europa League tra Inter e Rapid Vienna, spiegando come nonostante il netto divario tecnico, i nerazzurri non siano stati in grado di chiudere il discorso qualificazione già ...

Tratta Internazionale di esseri umani - cinque arresti a Catania : L'articolo Tratta internazionale di esseri umani, cinque arresti a Catania proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Tratta Internazionale di esseri umani - cinque arresti a Catania : Palermo, 14 feb., askanews, - La Polizia di Catania, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 5 persone ritenute responsabili,...

Politano : “Domani voglio dare il 100% - siamo l’Inter e dobbiamo avere pretese importanti” : Le parole dell’attaccante nerazzurro Matteo Politano alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: “Domani voglio dare il 100%, siamo l’Inter e dobbiamo avere pretese importanti”Alla vigilia del match contro il Rapid Vienna, valido per i sedicesimi di finale di Europa League 2018/2019 è Matteo Politano a sedersi in conferenza stampa al fianco di Luciano Spalletti per presentare la ...

Juventus - Veltroni Intervista Paratici. Domani sulla Gazzetta in edicola : Il dirigente dell'area sport della Juventus ha raccontato a Veltroni anche del suo passato, aprendosi sull'addio a Torino dell'attuale a.d. dell'Inter, Beppe Marotta. I VIDEO DI Gazzetta TV Gasport

Oroscopo di domani 12 febbraio con classifica : fase Interessante per torelli e gemellini : L'Oroscopo di domani 12 febbraio è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in questa sede, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco: trattasi, per essere precisi, di Ariete, Toro, ...

Inter - Icardi a mani vuote : niente gol da due mesi e rinnovo tutto da definire : L' Inter torna a vincere in Serie A ma continua il digiuno di Mauro Icardi , che anche a Parma ha fatto parecchia fatica sotto porta. Il capitano nerazzurro non segna in campionato dal match con l' ...