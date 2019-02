Incendio in una villetta a Modica : canna fumaria a fuoco : Incendio divampato da una canna fumaria in una villetta in via Vanella Papa a Modica. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco

Canada - Incendio in una casa di rifugiati siriani : morti 7 bimbi - grave il padre : Un devastante incendio è scoppiato nella notte in una casa nella città di Halifax, in Canada. Sette fratelli, bambini di età compresa tra i quindici anni e appena quattro mesi, sono morti. I loro genitori sono ricoverati in ospedale, il papà in condizioni gravi. La famiglia era arrivata dalla Siria nel 2017.Continua a leggere

In Bangladesh 8 persone sono morte e almeno 50 sono state ferite in un Incendio in una baraccopoli : A Chittagong, in Bangladesh, almeno otto persone sono morte e più di 50 sono rimaste ferite a causa di un incendio in una baraccopoli, che ha distrutto più di 200 abitazioni. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l’incendio

Venezia : Incendio colpisce una nave portacontainer : I vigili del fuoco sono intervenuti al molo B di Porto Marghera a Venezia per un incendio divampato all’interno della sala macchina della motonave portacontainer Sdatd Dresner. Nessuna persona e’ rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi con otto squadre da Venezia, Mestre e con il personale nautico di Marittima per un totale di oltre trenta uomini, hanno operato all’interno della sala macchina dopo l’intervento ...

Calabria - Incendio in una baraccopoli a San Ferdinando : una vittima - Il Viminale : 'Al via i ricollocamenti' : All'origine dell'incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi. E' questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori di polizia e ...

Una persona è morta in un Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : Un incendio nella tendopoli di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, ha causato la morte di un migrante di 25 anni. L’incendio si è sviluppato nella parte del campo più vicina alla strada e in poco tempo ha incenerito almeno

Belluno : a San Nicolò di Comelico Incendio tetto di una casa - nessun ferito : Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - La notte scorsa, alle 1.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capoluogo a San Nicolò di Comelico (Belluno), per l’incendio di un tetto e di una mansarda abitabile, probabilmente innescato da una canna fumaria. nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei p

Milano. Grande spavento per un Incendio in una palazzina di Via Volta : Paura tra i passanti e tra gli inquilini per un incendio in una palazzina di Via Volta. E’ successo in

Reggio Calabria : scoppia Incendio in una nota casa di riposo : Nella mattinata odierna è scoppiato un incendio che ha reso totalmente inagibile una nota casa di riposo per anziani di Reggio Calabria. Le fiamme si sono propagate in tutta la struttura. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che nell'immediato hanno tratto in salvo i 12 anziani ricoverati presso la casa di riposo. Divampa incendio in casa di riposo Dopo il noto sequestro di una struttura per anziani avvenuto nei giorni scorsi e sita a ...

Pordenone - tragico Incendio divampa in una casa : muore un bambino di 5 anni : Nella cittadina di Pinzano al Tagliamento, piccolo comune delle valli Friulane non lontano da Pordedone, una casa è andata improvvisamente a fuoco provocando un tragico incendio. La tragedia ha provocato la morte di un bambino di 5 anni di origini burkinabè che si trovava nell'abitazione insieme ad altri due fratelli gemelli di 27 anni. La madre del bambino, invece, si trovava fuori casa e soltanto al suo arrivo ha potuto avvertire i soccorsi ...

Furioso Incendio a Sporminore. Fiamme altissime. Distrutta la parte superiore di una casa : SPORMINORE . Furioso incendio a Sporminore scoppiato intorno alle 20 nella parte superiore di un'abitazione. Le Fiamme in pochi minuti si sono diffuse all'intero piano e al tetto alzandosi per vari ...

