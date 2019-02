' Inammissibile parlare di giustizia ad orologeria' | l' Anm replica a Renzi

Giudici contro Matteo Renzi : "Inammissibile parlare di giustizia a orologeria" : "Non è ammissibile parlare di giustizia a orologeria". Usa queste parole l'Associazione nazionale magistrati per rispondere a Matteo Renzi in merito alla vicenda degli arresti domiciliari dei genitori. "È inaccettabile parlare di interventi con finalità politiche", hanno continuato i magistrati.Il provvedimento è stato notificato a Tiziano Renzi e Laura Bovoli pochissimo tempo prima che scadesse il termine per la ...