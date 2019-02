In USA Kingdom Hearts 3 registra oltre il doppio delle vendite di Kingdom Hearts 2 nel

eurogamer

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Stando ai dati condivisi da NPD Group, negli USA3 ha venduto più delcopie, nel primo mese sul mercato, rispetto a quanto fatto da2.Letotali sono 2,5 volte superiori rispetto al capitolo uscito su PS2. In seconda posizione nella classifica ditroviamo invece Resident Evil 2, e a seguire abbiamo New Super Mario Bros. U Deluxe, Call of Duty: Black Ops 4 e Super Smash Bros. Ultimate al quinto posto.Riportiamo di seguito la classifica completa dei giochi più venduti di gennaio 2019 in USA:Leggi altro...