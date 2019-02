In una mappa 3 000 galassie finora sconosciute - VIDEO

Astrofisica : con LOFAR una nuova mappa di galassie sconosciute : Un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori provenienti da 18 paesi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di Bologna, ha pubblicato la prima tornata di articoli riguardanti la fase iniziale di un’importante survey realizzata con il potente telescopio europeo Low Frequency Array (LOFAR), la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza al mondo attualmente operativa. I ...

Le baraccopoli di migranti in Italia. una mappa : L'ultima volta era successo appena due mesi e mezzo fa: il 2 dicembre 2018 un ragazzo di 18 anni, venuto dal Gambia, era morto in un incendio che aveva distrutto la sua baracca a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Suruwa Jaiteh era regolare in Italia, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si era allontanato volontariamente dal centro di accoglienza di Gioiosa Jonica per vivere nella baraccopoli, dove i roghi ...

una mappa delle ragioni della crisi europea : La vecchia Europa è al canto del cigno, con questa espressione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa ha celebrato l'ennesimo epitaffio per le istituzioni comunitarie. Che l'Europa fibrilli e vacilli, che stia vivendo un'altra difficile stagione rispetto al percorso di integrazione, è affermazione scontata.Una nuova Europa del popolo potrebbe sorgere dalle elezioni di maggio. Un soggetto cresciuto per ...

Terremoto - a Napoli non esiste una mappa degli edifici a rischio : Hanno ragione gli inglesi: «the devil is in the details», il diavolo si nasconde dei dettagli, come quello che sta ben mimetizzato al rigo numero sedici della pagina numero tre del...

Flowx permette di vedere l’evolversi del tempo con una mappa meteorologica interattiva : Flowx è un'applicazione che per il meteo indicata per pianificare attività quali l'aviazione, la pesca, la vela, il surf, il ciclismo, l'escursionismo, la fotografia, il monitoraggio delle tempeste, ecc. I dati di previsione mostrati su una mappa interattiva forniscono un quadro generale della situazione climatica e permettono di comprendere come si evolverà il tempo. L'articolo Flowx permette di vedere l’evolversi del tempo con una mappa ...

Matteo Salvini mostra la mappa che incastra le Ong : immigrazione - una prova schiacciante : Matteo Salvini ha pubblicato la mappa della situazione attuale nel Mediterraneo su Twitter: "Cartina aggiornata", scrive il ministro dell'Interno, che nota: "Senza navi delle Ong davanti alle coste della Libia, guarda caso da quindici giorni non parte più neanche un barcone, e non muore più nessuno"

Torino - nasce una mappa dell’odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...

Doomba - come trasformare la casa in una mappa di Doom : Una delle regole non scritte del mondo videoludico è che Doom può funzionare su qualunque cosa abbia uno schermo. Lo abbiamo visto girare sull'Apple Watch, su una stampante e persino dentro un bancomat. Doomba tuttavia non è un ...

La mappa desertica di Metro Exodus si mostra in una nuova serie di immagini : Come segnala DSOGaming, Deep Silver ha pubblicato un nuovo set di screenshot dedicati a Metro Exodus. Queste immagini mostrano la mappa desertica del gioco e fornisce ai giocatori uno sguardo su un ambiente completamente diverso, che vi aspettereste di trovare in altri giochi post-apocalittici come Mad Max o RAGE 2.Anche se la maggior parte di voi conosce la serie di giochi, vi ricordiamo che Metro Exodus è uno sparatutto in prima persona basato ...

La mappa innevata di PUBG Vikendi ha una data di uscita per Xbox One e PS4 : È stata una lunga attesa ma, finalmente, la mappa innevata di PUBG, Vikendi, ha una data di lancio sia per Xbox che per PS4. Come segnala Dexerto, la mappa arriverà il 22 gennaio.Vikendi sarà giocabile in tutte le modalità, su PS4 e Xbox, tra una settimana. Gli sviluppatori di PUBG avevano promesso che la tanto attesa mappa innevata sarebbe arrivata a gennaio e a quanto pare sono state mantenute le promesse. La mappa è arrivata su PC il 19 ...

una mappa per il potenziale archeologico di Monza e Brianza : Accordo tra Brianzacque e Sopritendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per realizzare la "Carta del potenziale archeologico" su tutto il territorio di Monza e Brianza. Brianzacque e la ...

L'impero di Jeff Bezos - in una mappa : L'interesse più recente invece riguarda una startup, GRAIL, salita agli onori della cronaca per aver raccolto oltre 900 milioni di dollari con l'obiettivo di curare il cancro. Nash Holdings LLC ...